Luego del polémico indulto a Balogun, el máximo mandatario estadounidense y la FIFA quedaron en el ojo de la tormenta.

Pese a estar disputándose los octavos de final del Mundial, el eje se corrió en los últimos días. El pasado domingo, la FIFA anunció que el goleador de Estados Unidos, Folarin Balogun -que había sido expulsado ante Bosnia y Herzegovina en 16avos de final- podría jugar ante Bélgica por la siguiente instancia. Ni hizo falta que empiecen las especulaciones ya que el propio Donald Trump salió a agradecer la decisión de la casa madre del fútbol mundial.

Sin ir más lejos, el máximo mandatario estadounidense, que poco conoce las reglas del fútbol, dijo explícitamente que él llamó para realizar el pedido porque consideraba que la expulsión era injusta. Tanto la UEFA como varias federaciones sacaron comunicados oficiales expresando su malestar por la decisión, la cual consideraron arbitraria y con tintes políticos.

Bélgica pasó a cuartos y se acordó de Trumo

La Selección de Bélgica se midió ante Estados Unidos, con Balogun en cancha, en Seattle por los octavos de final del Mundial 2026 y logró una imponente victoria por 4 a 1. Lukaku fue el encargado de marcar el cuarto tanto sobre el final del encuentro y en el festejo hubo una chicana a Donald Trump ya que los jugadores belgas imitaron su clásico baile.

JAJAJA, LOS JUGADORES DE BÉLGICA FESTEJANDO CON EL BAILE DE TRUMP.



MOMENTAZO. 😅🇧🇪🇺🇸 pic.twitter.com/BH5fQUKbC0 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 7, 2026

¿Qué se le viene a Bélgica?

Luego de sellar su clasificación a los cuartos de final y establecerse como una de las mejores ocho selecciones de la Copa del Mundo, los belgas se medirán el próximo viernes 10 de julio ante España en Los Ángeles. El vencedor de esta llave jugará contra el ganador del partido entre Francia y Marruecos.

Así está el cuadro del Mundial 2026

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