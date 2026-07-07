Pese a estar disputándose los octavos de final del Mundial, el eje se corrió en los últimos días. El pasado domingo, la FIFA anunció que el goleador de Estados Unidos, Folarin Balogun -que había sido expulsado ante Bosnia y Herzegovina en 16avos de final- podría jugar ante Bélgica por la siguiente instancia. Ni hizo falta que empiecen las especulaciones ya que el propio Donald Trump salió a agradecer la decisión de la casa madre del fútbol mundial.
Sin ir más lejos, el máximo mandatario estadounidense, que poco conoce las reglas del fútbol, dijo explícitamente que él llamó para realizar el pedido porque consideraba que la expulsión era injusta. Tanto la UEFA como varias federaciones sacaron comunicados oficiales expresando su malestar por la decisión, la cual consideraron arbitraria y con tintes políticos.
Bélgica pasó a cuartos y se acordó de Trumo
La Selección de Bélgica se midió ante Estados Unidos, con Balogun en cancha, en Seattle por los octavos de final del Mundial 2026 y logró una imponente victoria por 4 a 1. Lukaku fue el encargado de marcar el cuarto tanto sobre el final del encuentro y en el festejo hubo una chicana a Donald Trump ya que los jugadores belgas imitaron su clásico baile.
JAJAJA, LOS JUGADORES DE BÉLGICA FESTEJANDO CON EL BAILE DE TRUMP.— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 7, 2026
MOMENTAZO. 😅🇧🇪🇺🇸 pic.twitter.com/BH5fQUKbC0
¿Qué se le viene a Bélgica?
Luego de sellar su clasificación a los cuartos de final y establecerse como una de las mejores ocho selecciones de la Copa del Mundo, los belgas se medirán el próximo viernes 10 de julio ante España en Los Ángeles. El vencedor de esta llave jugará contra el ganador del partido entre Francia y Marruecos.
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DATOS CLAVE
- Justicia poética en la cancha: Pese al polémico indulto de la FIFA que le permitió jugar a Folarin Balogun tras la supuesta intervención de Donald Trump, la Selección de Bélgica aplastó 4 a 1 a Estados Unidos en Seattle y se metió en los cuartos de final del Mundial 2026.
- Chicana para el presidente: Tras sellar la goleada con el cuarto tanto sobre el final del partido, Romelu Lukaku y los jugadores belgas festejaron el gol imitando de forma irónica el clásico baile de Donald Trump, en clara respuesta a la injerencia política previa al encuentro.
- Próximo cruce de alto voltaje: Con este imponente triunfo, Bélgica se instaló entre los ocho mejores del mundo y se medirá en cuartos de final ante España, este viernes 10 de julio en Los Ángeles. El ganador de esta llave jugará en semifinales contra el vencedor de Francia vs. Marruecos.