Durante varias semanas, en el plano internacional se sembraron múltiples dudas respecto al futuro de Paulo Dybala, quien terminó su contrato en AS Roma el pasado 30 de junio. Y después de diversas negociaciones, donde Boca esperaba ansioso por su definición.

La especulación llegó a su fin, y luego de algunas charlas entre los directivos del club italiano y la representación de la Joya, se confirmó su continuidad hasta junio de 2027.

A la hora de sellar el nuevo acuerdo, el periodista Fabrizio Romano, especializado en mercado de pases, aseguró que habrá diversas variables y bonos económicos basados en su rendimiento deportivo dentro del campo de juego, además de que contará con una opción unilateral para estirar su estadía por otra temporada si es que ambas partes así lo consideran.

La decisión final del campeón del mundo en Qatar 2022 no solo sacude al mercado italiano, sino que también a Boca, que soñaba con incorporarlo sin desembolsar dinero por su ficha. Sin embargo, las ganas del oriundo de Laguna Larga de volver a disputar la UEFA Champions League, además del pedido Gian Piero Gasperino para mantener a las principales figuras del plantel, lograron destrabar la operación e inclinaron la balanza en favor del Giallorossi.

La instrucción de Gasperini que sigue la dirigencia

Según avanzó La Gazzetta dello Sport, el entrenador Gian Piero Gasperini recomendó a la dirigencia no desprenderse de ningún futbolista titular a menos que se reciba “una oferta irresistible” y de momento los Friedkin están tratando de cumplir esas instrucciones al pie de la letra.

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Roma no ha logrado reducir su déficit hasta las cifras exigidas por UEFA y por esa razón podría exponerse a una multa, incluso a una restricción sobre su plantilla para la temporada 2027/2028. Allí radica la principal complicación no solo para mantener sino también para reforzar el equipo.

Paulo Dybala continúa en AS Roma.

Quien apareció como una solución inmediata a esa problemática es Matías Soulé, quien no es considerado un titular indiscutible por Gasperini y que tiene ofertas que alcanzan los 40 millones de euros, especialmente en Arabia Saudita, y serán claves para al menos cubrir obligaciones salariales.

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El entrenador también es el principal impulsor de la renovación de Paulo Dybala, que a mediados de temporada había estado seriamente en duda. Superada la lesión que lo tuvo mucho tiempo marginado el último curso, lo cree un jugador capaz de seguir marcando un diferencial para el equipo en una temporada que exigirá esa jerarquía.

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