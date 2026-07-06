Thomas Tuchel no quiso imaginar un cruce con Argentina en el Mundial 2026 tras vencer a México

El entrenador de la Selección de Inglaterra evitó idealizar un cruce con Argentina en la Semifinal del Mundial 2026.

El cuadro de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 se achica cada vez más. Marruecos, Francia, Noruega e Inglaterra ya avanzaron a los Cuartos de Final. Ahora resta que definan los cuatro cupos que restan España y Portugal, Estados Unidos y Bélgica, Suiza y Colombia, y Argentina y Egipto.

En el caso del conjunto inglés, tras vencer 3 a 2 a México en el Estadio Azteca, el foco ahora lo pone en Noruega (que en su turno eliminó a Brasil), su contrincante este sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. Y si pasa, tendrá que medirse a Argentina, Egipto, Colombia o Suiza.

No obstante, el que resalta, sin dudas, es la Albiceleste, el campeón defensor del certamen, vigente campeón de la Copa Artemio Franchi y presente bicampeón de la Copa América. Por eso, en la conferencia de prensa posterior a la victoria sobre el combinado mexicano, a Thomas Tuchel le consultaron por un presunto cruce con los de Lionel Scaloni en semifinales.

“Hoy sólo queremos disfrutar de esta clasificación. Además, antes de la Semifinal tenemos los Cuartos de Final y mañana recién empezaremos a pensar en lo que viene”, comentó el estratega alemán de la Selección de Inglaterra, quien prefirió no adelantarse, pues en el medio deberá sortear el plan de Erling Haaland y compañía.

Thomas Tuchel has his priorities set over the next few days pic.twitter.com/XtuSFVVccO — FOX Sports (@FOXSports) July 6, 2026

Por otro lado, aprovechó la ocasión para señalar el criterio del arbitraje en el Estadio Azteca frente a México, sobre todo por la acción en la que fue expulsado Jarell Quansah y por el penal que le sancionaron a Harry Kane: “Lo único que quiero es coherencia. Hay decisiones que son muy difíciles de entender”.

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Y en esa misma dirección, explicó por qué su equipo terminó defendiendo tan atrás: “Con diez jugadores, en la altura y frente a un rival que atacó con todo, era imposible no terminar defendiendo cerca de nuestra portería”.

Inglaterra volvió a ganar en el Estadio Azteca tras 40 años

La Selección de Inglaterra volvió a ganar en el Estadio Azteca este 5 de julio del 2026 al derrotar al conjunto local por 3 a 2. La última vez que había pisado el césped del recinto de la Ciudad de México fue el 22 de junio de 1986, día en el que perdió con la Selección Argentina de Diego Maradona en los Cuartos de Final del Mundial de aquel año.

En síntesis

Inglaterra jugará contra Noruega en Cuartos de Final el 11 de julio en Miami.

en Cuartos de Final el 11 de julio en Miami. Thomas Tuchel prefirió no hablar de una posible semifinal contra Argentina en el torneo.

prefirió no hablar de una posible semifinal contra Argentina en el torneo. Marruecos, Francia, Noruega e Inglaterra ya avanzaron a los Cuartos de Final del Mundial.