Cinco pruebas y algunas dudas: las variantes que ensayó Scaloni pensando en la formación de Argentina contra Egipto

Tras el sufrido triunfo frente a Cabo Verde, el DT comenzó a mover fichas en todas las líneas de cara al duelo de octavos de final.

La Selección Argentina ya dejó atrás el sufrido triunfo frente a Cabo Verde y comenzó a enfocarse de lleno en los octavos de final del Mundial 2026. Apenas arribó a Atlanta, donde este martes desde las 13 enfrentará a Egipto, Lionel Scaloni encabezó una práctica de fútbol en la que empezó a darle forma al equipo con varias pruebas en todas las líneas.

El ajustado 3-2 conseguido en el alargue dejó aspectos que no convencieron al cuerpo técnico. De hecho, el propio entrenador había anticipado tras el encuentro que ya tenía “algunas cosas para corregir en la cabeza“, una idea que comenzó a plasmar en la práctica de fútbol desarrollada este domingo, en el que realizó nada menos que cinco modificaciones en comparación con el equipo que arrancó ante los africanos. Y las mismas giran alrededor de un objetivo claro: recuperar la creación de juego, la movilidad y la dinámica colectiva.

Los cambios que empieza a analizar Scaloni

Las pruebas arrancaron por la defensa. En el lateral derecho, Scaloni alternó entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, quienes pelean mano a mano por un lugar desde el inicio. En el sector izquierdo, en tanto, Nicolás Tagliafico volvió a trabajar como titular en reemplazo de Facundo Medina, quien terminó muy exigido físicamente tras los 120 minutos disputados en el último partido.

En la mitad de la cancha también aparecieron ensayos. Leandro Paredes y Alexis Mac Allister fueron alternando como acompañantes de Enzo Fernández. El volante de Boca entró en consideración luego de su buen ingreso, contra Cabo Verde, siendo una variante que ahora podría modificar el equilibrio del mediocampo desde el arranque. Igualmente, no se descarta la chance de que ambos compartan el sector: Paredes sería el eje y el de Liverpool recuperaría un rol con mayor libertad.

Leandro Paredes podría ser titular ante Egipto (Getty):

Otra de las novedades estuvo unos metros más adelante. Allí, Nico Paz ocupó el lugar de Thiago Almada. El ex Vélez no viene arrastrando buenos rendimientos a lo largo de la Copa del Mundo y su salida se perfila como una búsqueda directa del cuerpo técnico para reavivar la generación de juego, un aspecto en el que el funcionamiento ofensivo perdió claridad durante largos tramos.

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La última incógnita volvió a instalarse en la delantera. Tal como ocurrió durante buena parte de la fase de grupos, Julián Álvarez y Lautaro Martínez se repartieron minutos en la práctica. Dentro de la cancha, el Toro corre con la ventaja de venir siendo el titular y haber marcado un gol, pero Julián Álvarez podría recibir su oportunidad desde el arranque mientras continúa buscando recuperar ritmo competitivo y confianza, tras haber llegado al Mundial con poco rodaje producto de una lesión.

Aunque todavía no definió el once que buscará el pase a los cuartos de final, el entrenamiento dejó en claro que el entrenador está dispuesto a meter mano en el equipo. Como ya ocurrió en otras etapas decisivas de su ciclo, vuelve a apostar por la competencia interna para encontrar la mejor versión de una Selección que buscará seguir alimentando el sueño del bicampeonato.

La posible formación de Argentina vs. Egipto

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes o Alexis Mac Allister, Nico Paz o Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.