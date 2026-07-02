En este Mundial, la Selección Argentina tiene una gran ventaja respecto a sus rivales que puede ser decisiva ante Cabo Verde

En la previa del partido contra Cabo Verde por los 16avos de final de la Copa del Mundo, La Albiceleste goza de un aspecto clave que la diferencia.

En la previa del partido ante Cabo Verde, por los 16avos de final del Mundial 2026, la Selección Argentina tiene una gran ventaja respecto a varios de los rivales que están apareciendo y es algo muy puntual. Es una diferencia que La Albiceleste hace con un aspecto del juego que no todos aplican. Algo que puede ser determinante.

Es un Mundial de batacazos, de sorpresas y de mucho equipo que, o bien renuncia a la posesión y se mete atrás para poder salir de contragolpe, o bien ataca sin un mañana con un 4-2-4, renunciando a la mitad de la cancha. Y sí, estoy hablando de Francia, estoy hablando de Brasil. Equipos que prescinden de la medular para poder elaborar juego en tres cuartos, generar mucho en ofensiva y no preocuparse demasiado por sostener el ritmo de juego en la mitad.

Francia, por ejemplo, tiene cuatro delanteros de élite mundial y otros tantos que esperan en el banco. Hablo de Mbappé, Dembélé, Olise, Barcola, Cherki. Ahora, ¿qué hace Deschamps con este plantel? Contemplando ese poderío ofensivo, no necesita mucha creatividad. Por eso pone músculo, con Tchouaméni y Rabiot para que aguanten.

Brasil trató de replicar esto. A veces le sale mejor, a veces le sale peor. Pero Argentina es todo lo contrario: usa muchísimo la mitad de la cancha. De hecho, Scaloni tiene como esquema predilecto el 4-4-2. Y, antes de la irrupción de Thiago Almada, la idea era que Leandro Paredes se sume a los Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul. Por ende, estamos hablando de un mediocampo bastante más fuerte que el que podemos ver en otras selecciones.

Incluso España, que utiliza mucho la mitad de la cancha, tiene un Rodri en bajo nivel, con apenas un 4% de sus pases que fueron para progresar en el campo. Se trata de un medio de “tiki-taka”, de posesión algo estéril que no te ayuda demasiado a poder elaborar juego. Esa es la gran diferencia que tiene Argentina con respecto a los otros equipos y es la gran ventaja también ante este tipo de combinados, que tienen mucho poderío arriba.

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¿Por qué hablo de esto? Porque el partido frente a Cabo Verde va a ser un encuentro de paciencia, de tener la pelota, de posesión larga y de esperar alguna oportunidad, abriendo espacios, forzando algún error del seleccionado africano. Habrá que tener paciencia porque estos tipos han tenido un gran rendimiento ante España y Uruguay.

Lo que sí, Argentina usa muy poco el centro y es algo que Cabo Verde te incita a utilizar. De hecho, en fase de grupos, La Scaloneta solamente dio 13 centros totales. Es el número más bajo de cualquier equipo que vos encuentres en este Mundial. El combinado africano sabe lo que quiere, sabe lo que intenta y su identidad pasa por resistir y aguantar sin figuras.

No vamos a decir que Cabo Verde es un rival muy difícil, porque es un contrincante accesible respecto a otros. No es lo mismo Portugal enfrentando a Croacia o España chocando con Austria. Hay que ser honestos. Pero hay que respetarlos al máximo porque, como dijo Tagliafico, cualquier error se puede pagar muy caro, mucho más en esta instancia de la Copa del Mundo.