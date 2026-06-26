En la previa de España vs. Uruguay, Ander Herrera respaldó a Marcelo Bielsa: “Me hizo mejor futbolista”

En diálogo exclusivo con Bolavip, Ander Herrera destacó el impacto de Marcelo Bielsa en su carrera y lo señaló como uno de los entrenadores que más lo marcaron en su carrera.

Este viernes, Uruguay se juega su pase a la siguiente ronda del Mundial 2026 en un partido sumamente duro ante la Selección de España. Y, por si el rival no fuera suficiente dificultad, la situación en la intimidad del vestuario de la Celeste no es la mejor, y los jugadores parecen estar en la vereda opuesta de su entrenador, Marcelo Bielsa.

Quien se expresó al respecto fue Ander Herrera, en diálogo con Bolavip, en lo que fue una nueva transmisión de Modo Mundial, palpitando los partidos decisivos de la fase de grupos. El internacional español habló de su propia experiencia con Bielsa, que lo dirigió quince años atrás y fue uno de los entrenadores que más lo marcó.

Ander Herrera fue dirigido por Bielsa en Athletic Bilbao.

“Mi relación con Bielsa es excelente. No podemos negar que es un tipo peculiar, es el entrenador y la persona más peculiar que me he encontrado en las 17 temporadas profesionales que jugué“, destacó Ander Herrera la ser consultado por el entrenador argentino.

“A mi me dejó un sello y una marca que la voy a recordar para siempre”, continuó el ex Boca, que fue dirigido por Bielsa en Athletic Bilbao en sus primeros años como profesional. “Si en el futuro decido ser entrenador, algunas de las cosas que haré serán en parte gracias a Marcelo“, agregó.

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“No sé cómo ha evolucionado en el tiempo, lo que ha pasado en estos 13, 14 años, más allá de lo que lo he podido seguir a la distancia”, reconoció Ander, que intentó no meterse en la polémica que se vive en el vestuario uruguayo: “Cuando se hablan cosas en el entorno de Uruguay, como las de Luis Suárez, yo no soy quien para valorarlas, pero mi experiencia no fue esa“.

“Mi experiencia fue buena, fue de un tipo que es bueno con el fútbol, que le hace bien al fútbol. Equipos que no especulan, que atacan constantemente, que no ponen excusas, que no justifican los resultados con el árbitro, que siempre piensa en trabajar”, valoró Ander Herrera. “Es cierto que es un entrenador muy exigente con el día a día, con entrenamientos de 3 horas. Yo no voy a juzgar lo que hoy en día están viviendo los jugadores de Uruguay, pero mi experiencia es muy buena”.

Ander cerró su apreciación destacando a Bielsa en un selecto grupo de tres entrenadores que más lo marcaron, junto a Ernesto Valverde y José Mourinho:”Yo estuve con el a los 22, 23 años, en un momento de mi carrera donde me recuperaba descansando bien. En ese momento era idóneo tener a un Marcelo Bielsa. A mi me mejoró, me hizo mejor futbolista. Añadió cosas a mi juego que luego en mi carrera me han servido mucho“, concluyó.

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Qué necesita Uruguay para clasificar a 16avos del Mundial 2026

Para asegurar su presencia en los 16avos de final, Uruguay depende de sí mismo, ya que se meterá como primero o segundo con la victoria ante España. La derrota, en cambio, lo dejará sin ninguna chance de avanzar a la etapa de eliminación directa.

En el medio está el empate, un escenario que le da oportunidad a la Celeste. En caso de empatar ante la Roja, Uruguay necesitará que Cabo Verde y Arabia Saudita también igualen, aunque con menos goles que en su partido. Así, quedarán expectantes y con buenas chances en la tabla de mejores terceros.

El Grupo de Uruguay en el Mundial 2026

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Tabla de mejores terceros

Síntesis