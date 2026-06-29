La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 sigue generando repercusiones y el ciclo de Marcelo Bielsa atravesaría sus últimas horas. A la espera de que el entrenador brinde este martes una conferencia de prensa que marcaría su despedida de la Celeste, las voces a favor y en contra no dejan de multiplicarse. Esta vez, quien salió en su defensa fue un viejo conocido: el histórico relator chileno Ernesto Díaz Correa, amigo personal del “Loco”.

En una entrevista concedida a Bolavip Chile, Díaz Correa no solo respaldó al DT rosarino, sino que responsabilizó a los referentes del plantel por la eliminación. Además, apuntó de lleno contra la figura de Luis Suárez, a quien le atribuye haber generado los cortocircuitos entre los jugadores y el cuerpo técnico.

“Lo de don Marcelo Bielsa todo comenzó mal el proceso, porque empezó a hablar Suárez de la situación que estaban viviendo, que no era lo mismo con el maestro Tabárez, que revolucionó todo, que exigía muchas cosas, que pedía muchas cosas…”, abrió el relator, haciendo referencia a las explosivas declaraciones del Pistolero luego de la Copa América 2024.

Y agregó: “Suárez después habló con los jugadores, que no querían al técnico, que no querían trabajar con él. Entonces todo fue malo para el maestro Bielsa cuando llegó a Uruguay“.

Bielsa junto a Ernesto Díaz Correa. Foto: Cooperativa.

En esa misma línea, marcó dos factores que condicionaron la convivencia. “No hubo una empatía entre los jugadores y el cuerpo técnico porque los jugadores estaban acostumbrados a una forma de trabajo, de vivir y de estar con el técnico Tabárez. Llegó Bielsa, les cambió todo el esquema, todo el chip, y revolucionó la situación en cuanto a concentraciones y todo“, afirmó.

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Pero Díaz Correa fue todavía más allá y habló de un vestuario que, según su mirada, nunca terminó de respaldar al entrenador. “Hubo una revolución en cuanto a los jugadores adentro, que no querían estar con él y no querían compartir las ideas que él tenía para la selección. ¡Es producto de todo lo que había hecho Suárez, lo que había hablado Forlán, lo que habían hablado los grandes referentes, Godín! En fin, todo”, profundizó.

Por último, le atribuyó responsabilidades a la prensa uruguaya. “El periodismo en ningún momento estuvo con Marcelo, nunca creyó en su política de juego. Siempre estaba con los jugadores. Y hoy en día, los jugadores no le rindieron al periodismo ni al país. Y no es todo culpa de Bielsa, es mucha culpa de los jugadores que no rindieron para nada”, cerró.