Scaloni, entre el orgullo y la desazón por la final perdida de Argentina ante España: “Yo sí me acuerdo de los segundos”

Tras la derrota frente a España en la final del Mundial, el entrenador argentino brindó declaraciones ante la prensa.

Argentina perdió la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá frente a España, donde no solo tuvo una flojísima actuación, sino que también fue condicionado por el arbitraje del esloveno Slavko Vinčić, quien inclinó la balanza con la conducción a través de la sanción de infracciones menores.

Luego del pitazo final, los futbolistas argentinos reaccionaron y se tomaron a golpes de puño por una chicana de los españoles. Una vez que se disiparon los incidentes, Lionel Scaloni brindó sus primeras declaraciones tras lo que fue la durísima derrota. Y allí se mostró sumamente orgulloso de todo lo que hicieron sus dirigidos.

“Siento tristeza, pero hemos dejado todo. Tengo un montón de cosas para decir de cómo llegamos hasta acá. Tengo agradecimiento eterno hacia estos chicos por llegar hasta acá“, respondió en DSports al ser consultado por cómo se sentía luego de la caída en New Jersey.

"SIENTO TRISTEZA, PERO DEJAMOS TODO. AGRADECIMIENTO ETERNO A ESTOS CHICOS"



Lionel Scaloni, tras la derrota ante España en la final. @barbiefritzler #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/rGx7OyY2m7 — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

Respecto a lo que puede llegar a pensar el público argentino, el nacido en Pujato le agradeció a los hinchas y admitió: “Tenemos que darle una validez enorme porque cuesta un montón y demostrar que sabemos perder y ellos fueron justos ganadores. Tenemos que levantarnos otra vez”.

Por otra parte, y tomando en referencia a una vieja frase de Carlos Salvador Bilardo, quien siempre sostuvo que ‘del segundo nadie se acuerda’, el entrenador que ganó cuatro títulos con la Albiceleste respondió: “Dimos todo, yo sí me acuerdo de los segundos”.

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"AL PAÍS LE DECIMOS QUE DIMOS TODO. YO SÍ QUE ME ACUERDO DE LOS SEGUNDOS"



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La tabla histórica de los campeones del mundo

Brasil – 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

(1958, 1962, 1970, 1994, 2002) Alemania – 4 (1954, 1975, 1990, 2014)

(1954, 1975, 1990, 2014) Italia – 4 (1934, 1938, 1982, 2006)

(1934, 1938, 1982, 2006) Argentina – 3 (1978, 1986, 2022)

(1978, 1986, 2022) Francia – 2 (1998, 2018)

(1998, 2018) España – 2 (2010, 2026)

(2010, 2026) Uruguay – 2 (1930. 1950)

(1930. 1950) Inglaterra – 1 (1966)

DATOS CLAVES

Argentina y España disputaron la final del Mundial jugada en New Jersey.

disputaron la final del Mundial jugada en New Jersey. Slavko Vinčić fue el árbitro esloveno encargado de dirigir este partido decisivo.

fue el árbitro esloveno encargado de dirigir este partido decisivo. Lionel Scaloni declaró en DSports su orgullo y afirmó recordar a los subcampeones.