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Mundial 2026

La reacción de Lionel Scaloni con Luis de la Fuente al final del Argentina vs. España

Los entrenadores, reconocidos amigos fuera de la cancha, tuvieron un momento muy personal tras la consagración española.

Scaloni y su reacción post partido
© GettyScaloni y su reacción post partido

En la previa de la final del mundo, Lionel Scaloni y Luis de la Fuente mostraron el gran respeto que tenían uno por el otro con sus palabras. Incluso destacaron que comparten una amistad real que data desde hace bastante tiempo. Por eso, no fue de extrañar la forma en que se relacionaron una vez terminado el partido.

El entrenador argentino tuvo una ardua tarea en los instantes finales del partido, ya que se tuvo que encargar de separar a los futbolistas argentinos y españoles que se cruzaron en cancha. Sin embargo, una vez terminada esa tarea, se tomó el tiempo de ir a buscarlo a su par español para darle un abrazo y felicitarlo por la victoria y el logro mundialista.

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Germán Celsan
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