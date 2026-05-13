En pleno stream, a Nicolás Tagliafico le tocó su propia figurita del álbum del Mundial y su reacción se hizo viral

El lateral de la Selección Argentina y su mujer casi rompen la cámara mientras abrían sobres del Mundial.

La fiebre por las figuritas del Mundial 2026 es tal que llegó incluso a los propios futbolistas que tienen grandes chances de participar en la Copa del Mundo. Y Nicolás Tagliafico fue uno de los que hizo público su fanatismo por coleccionarlas en la previa de la competición. El defensor de la Selección Argentina incluso se puso a abrir sobres en directo, y tuvo una genuina reacción cuando apareció la suya propia.

Tagliafico estaba abriendo sobres junto a Carolina Calvagni, su mujer, y reaccionando a las estrellas que les tocaban, buscando las famosas “figuritas difíciles”, que suelen ser de las grandes estrellas de cada seleccionado. Sin embargo, cuál sería su sorpresa al pasar las figuritas de Mario Pásalic, Samed Bazdar, Tim Ream y finalmente encontrar la suya.

Tanto él como Carolina saltaron de sus respectivas sillas, gritando emocionados y tirando incluso la cámara con la que filmaban la apertura de sobres directamente al piso.

A Tagliafico le tocó Tagliafico y rompió la cámara de la alegría. IMPOSIBLE no querer a este tipo 🙏pic.twitter.com/hqo3beitKF — Modo Scaloneta 🇦🇷🏆 (@ModoScaloneta) May 12, 2026

Un momentazo para un Tagliafico que, hoy por hoy, parece ser titular indiscutible en el lateral izquierdo de la Scaloneta, que buscará revivir lo sucedido en Qatar 2022 y ganar su segundo campeonato del mundo al hilo. Un hito que no sucede desde que Brasil ganara de forma consecutiva los mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962.

Nico Tagliafico, uno de los indiscutibles en la lista de 26 para el Mundial. (Getty)

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PANINI pierde los derechos oficiales para hacer las figuritas del Mundial después de 60 años

A partir de 2031, PANINI dejará de tener los derechos oficiales para hacer las figuritas del mundial. FIFA anunció un nuevo acuerdo con los gigantes de la industria, Fanatics y Topps, quienes se han quedado con los derechos exclusivos de los coleccionables exclusivos, cartas, figuritas y demás artículos relacionados con la Copa del Mundo, de 2031 en adelante.

Las figuritas del Mundial dejarán de ser de PANINI a partir de 2031.

Todos los productos serán diseñados y desarrollados a través de Fanatics Collectibles y producidos bajo la marca Topps“, explican en un comunicado oficial. Por lo que el Mundial 2034 en Arabia Saudita, ya no tendrá a PANINI como proveedor del álbum de figuritas.

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Topps, una empresa dedicada a la venta de figuritas, cartas y coleccionables, desde su creación en 1950, aseguró que incluirán coleccionables tanto físicos como digitales, incluyendo cartas de edición limitada con parches del Mundial, llevando la fiebre por las figuritas al siguiente nivel.

Estamos hablando de cartas únicas en el mundo, algo que en la cultura anglosajona está muy instalado el coleccionismo de esta clase de artículos y algunas de estas cartas llegan a valer millones para las personas adecuadas. Ya se ha visto en deportes como la MLB, la NBA y otros ámbitos, como Pokémon, por dar algunos ejemplos.