Se suma un problema global a la Selección Argentina: la escasez de un 3 y el nivel de Tagliafico preocupan a Scaloni

El indiscutible en el puesto para el DT no atraviesa una buena temporada y las alternativas tampoco generan confianza. Un panorama difícil de resolver a un mes del Mundial.

A escasos partidos de culminar la temporada y con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, una nueva preocupación se instala en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

Lo que hasta hace poco era una posición que brindaba total tranquilidad gracias a la fiabilidad de Nicolás Tagliafico, hoy se ha convertido en un rompecabezas. El lateral del Lyon ha perdido su puesto, desnudando una preocupante falta de recambio en la banda izquierda de la Selección Argentina y sumándose a una lista de referentes que no atraviesan su mejor momento.

Durante todo el ciclo Scaloni, Tagliafico se ha caracterizado por ser un jugador confiable, rara vez bajando de los 7 puntos de rendimiento. Sin embargo, su actualidad en el fútbol francés ha encendido las alarmas.

Según reportan medios locales como Le Progrès, el entrenador del Lyon, Paulo Fonseca, ha perdido la confianza en el defensor argentino debido a recientes problemas disciplinarios. Un juego brusco que derivó en múltiples amonestaciones y dos expulsiones consecutivas —ante Mónaco en la Ligue 1 y Celta de Vigo en competición europea— le costaron una sanción de tres partidos. Esta ventana fue aprovechada por el brasileño Abner Vinícius (descartado por Carlo Ancelotti para su Selección), quien mostró un gran nivel y se adueñó de la titularidad.

Aunque se espera que Tagliafico sume minutos en los amistosos previos y llegue como titular al debut mundialista frente a Argelia, su falta de rodaje en esta recta final preocupa, sobre todo porque no hay un sustituto natural que pida pista de forma indiscutida.

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La escasez de alternativas en el carril izquierdo

A diferencia de la zaga central, donde jugadores como Marcos Senesi (hoy en el Bournemouth) empujan fuerte desde atrás, los laterales sufren una sequía de opciones consolidadas. El panorama de los posibles reemplazantes es complejo:

Marcos Acuña es la principal alternativa, dado que volvió a mostrar un gran nivel en River y regresó a la consideración de Scaloni luego de una ausencia de dos años.

Valentín Barco era el nombre cantado, pero su reconversión técnica a mediocampista lo deja lejos en la disputa por este puesto.

Julio Soler es el capitán de la sub 20 y adquirió experiencia europea, pero se encuentra lesionado y no llegaría a recuperarse antes del Mundial.

Facundo Medina atravesó una temporada muy irregular en Marsella, sufriendo junto con Gero Rulli y Balerdi el mal andar de su equipo.

Valentín Gómez perdió continuidad en Betis. Sin minutos, perdió incluso más consideración de parte de Scaloni.

No es solo Tagliafico: Otros referentes bajo la lupa

El problema del lateral izquierdo es un reflejo de un escenario más amplio. Varios campeones del mundo y piezas clave del engranaje de Scaloni atraviesan procesos de inestabilidad o adaptación que obligan a replantear piezas:

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En la zaga, Nicolás Otamendi se pierde la recta final de la liga portuguesa tras una expulsión infantil con el Benfica, sumando críticas de la prensa local. Por la derecha, aunque Nahuel Molina ha mejorado, su suplente natural, Gonzalo Montiel, evidencia problemas de posicionamiento defensivo, alejándose del nivel de garantía que supo ofrecer.

El motor del equipo también cruje. Alexis Mac Allister ha experimentado una baja en su nivel, mientras que el traspaso de Rodrigo De Paul al Inter Miami no solo lo sacó del roce europeo, sino que le otorgó un rol mucho más ofensivo -función que en la Selección recae en Enzo Fernández-, obligándolo a reconvertirse nuevamente para encajar en el esquema albiceleste.

Thiago Almada, quien fuera número puesto durante todo 2025 tras brillar en Botafogo, Lyon y la MLS, hoy es suplente en el Atlético de Madrid de Diego “Cholo” Simeone y no logra replicar sus grandes actuaciones.

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Un problema global: La reinvención de los laterales

Las dificultades de Argentina no son un caso aislado. El fútbol actual atraviesa un cambio de paradigma donde los laterales puros se reconvierten en carrileros o mediocampistas invertidos. Salvo contadas excepciones como Portugal con Nuno Mendes, España con Marc Cucurella o Alejandro Grimaldo, o Croacia con Joško Gvardiol, la mayoría de las selecciones experimentan con la posición.

Incluso potencias como Francia (con Theo Hernández jugando en Arabia Saudita) o el Brasil de Ancelotti (que ha probado a casi siete laterales distintos) navegan en la incertidumbre.

Como bien señaló Lionel Messi recientemente, bajándole el perfil al equipo: “Hoy no somos los principales favoritos, hay mejores que nosotros”. Aunque Argentina sigue en el lote de los tres o cuatro grandes candidatos, Scaloni se enfrenta al enorme desafío de afinar las piezas, recuperar la confianza de sus soldados caídos y encontrar soluciones tácticas en tan solo ocho partidos para defender la corona mundial en su máximo esplendor.

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En síntesis