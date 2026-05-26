Neymar utilizará el 10 en el Mundial 2026: la cantidad de veces que portó el dorsal

El delantero disputará su cuarta edición de la Copa del Mundo, donde buscará llevar a Brasil al hexacampeonato y romper la racha de 24 años sin títulos.

Después de que se revolucionara toda la nación brasileña porque Neymar era mencionado por Carlo Ancelotti como uno de los 26 convocados para que la Verdeamarela dispute el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, todos empezaron a preguntarse qué dorsal utilizaría.

Con las constantes ausencias del nacido en Mogi das Cruzes, quien llevaba la 10 era Vinícius Júnior. Sin embargo, el oriundo de São Gonçalo, que defiende la camiseta de Real Madrid, aseguró que aún no sabe cuál será su dorsal, pero que no llevará el que Pelé supo hacer gigante.

“No sé mi número en la Copa del Mundo, pero el ’10′ es para Neymar, eso es obvio”, sostuvo el extremo del Merengue en una entrevista con el youtuber brasileño CazeTV. Tras cortar el misterio con respecto a la camiseta para el capitán de Santos, se confirma que por cuarta edición mundialista consecutiva llevará un número tan emblemático debajo de su nombre.

Así las cosas, Ney buscará llevar a Brasil a su sexto título, algo que no logran desde el Mundial de Corea-Japón 2002, donde el elenco dirigido por Luiz Felipe Scolari brilló de la mano de Ronaldo, Rivaldo y Cafú, entre otros.

La lista de convocados de Brasil para el Mundial

Arqueros : Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbache) y Weverton (Gremio).

: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbache) y Weverton (Gremio). Defensores : Alexsandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Roger Ibáñez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma).

: Alexsandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Roger Ibáñez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma). Mediocampistas : Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Itthihad), Lucas Paqueta (Flamengo).

: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Itthihad), Lucas Paqueta (Flamengo). Delanteros: Endrick (Olympique Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luis Enrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar Jr (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinícius Junior (Real Madrid).

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Fixture del Grupo C del Mundial 2026

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