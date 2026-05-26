Nació en Alemania y es hermano de un campeón del mundo: Rani Khedira, el jugador que nacionalizó Túnez para el Mundial 2026

Por tercera edición consecutiva, la Selección de Túnez logró clasificar a la Copa del Mundo para disputar el certamen que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, en el que formará parte del Grupo F, en el que se enfrentará a Países Bajos, Japón y Suecia.

De cara a este certamen, el entrenador del elenco tunecino Sabri Lamouchi junto a la federación se comunicaron con Rani Khedira, volante de 32 años hermano de Sami (campeón del mundo con Alemania en 2014), para proponerle la nacionalización y ser convocado para el final, ya que podía hacerlo por su padre.

Nacido en Stuttgart y representante de las selecciones juveniles de Alemania hasta la Sub 20, Khedira nunca fue convocado por la mayor, por lo que no pudo seguir con los pasos de su hermano mayor. Con la Die Mannschaft además disputó el Mundial Sub 17 en 2011.

Entre los seleccionados Sub 15 y Sub 21, fueron 13 los partidos que disputó, con un Mundial Sub 17 en el medio. En los mismos convirtió un gol y no aportó asistencias. Su última convocatoria fue en 2014 para jugar con el Sub 21. Además, en esta época fue llamado por Túnez, pero rechazó la propuesta en tres oportunidades.

Ante esta falta de oportunidades en la mayor, Khedira se unió a la Selección de Túnez en marzo de este año tras recibir la nacionalización. Su debut se dio el pasado 29 de marzo, cuando fue titular y sumó 73 minutos en la victoria por 1 a 0 frente a la Selección de Haití en un amistoso.

Rani Khedira en su debut con la Selección de Túnez. (Getty).

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A lo largo de su carrera, Khedira solo se desempeñó en el fútbol alemán. Su debut se dio en Stuttgart en 2012 y allí permaneció hasta 2014. Luego, tuvo pasos por RB Leipzig y Augsburgo hasta recalar en Unión Berlín en 2021, donde se transformó en uno de los máximos referentes del plantel.

En cuanto a su forma de jugar y lo que le puede dar a Túnez, Khedira se definió en una entrevista: “Mediocampista central es mi posición principal, pero también he jugado como defensa central, o me he movido media posición hacia adelante cuando jugamos dos contra dos, creo que puedo adaptarme a cualquier lugar”.

En la última temporada, disputó un total de 35 partidos, en los que convirtió 5 goles y aportó 2 asistencias. Además recibió 7 tarjetas amarillas y no fue expulsado en 3135 minutos en cancha. Su equipo terminó en el 11° puesto, lejos de la zona de copas internacionales.

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El fixture de Túnez en el Mundial

Fecha 1 : Suecia vs. Túnez – domingo 14 de junio a las 23.00 horas

: Suecia vs. Túnez – domingo 14 de junio a las 23.00 horas Fecha 2: Túnez vs. Japón – domingo 21 de junio a la 01.00 horas

Túnez vs. Japón – domingo 21 de junio a la 01.00 horas Fecha 3: Túnez vs. Países Bajos – jueves 25 de junio a las 20.00 horas

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