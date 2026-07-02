Escándalo en Alemania: Oliver Kahn trató de cobardes a todos los jugadores de la selección por la eliminación del Mundial 2026

El legendario arquero alemán apuntó contra los futbolistas del plantel tras la dura eliminación ante Paraguay. Además, profundizó sobre la crisis del seleccionado en las últimas citas mundialistas.

La caída de Alemania ante Paraguay sigue dando que hablar y esta vez llegó el turno de Oliver Kahn. El mítico ex arquero apuntó fuerte contra los jugadores por la imagen de Joshua Kimmich preguntándole a sus compañeros quién iba a ser el próximo en patear en la definición por penales.

“Una escena dice más sobre esta eliminación que cualquier estadística. Cuando la tanda de penales superó los 5 tiradores, se podía ver a Joshua buscando tiradores de penal. Para mí, ese fue el momento más revelador de esta eliminación. Un equipo de élite no busca voluntarios en ese momento, tiene jugadores que exigen el balón“, soltó la leyenda de Bayern Múnich.

Y continuó: “Alemania no tiene un problema de talento. Este equipo tiene futbolistas excepcionales. Lo que les falta es la confianza para asumir la responsabilidad en el momento más grande. Quienes no la asumen pueden estar protegiéndose del fracaso. Pero al mismo tiempo, están renunciando a la oportunidad de hacer historia”.

“El momento definitorio no comienza cuando te pones la camiseta de la selección nacional. Comienza muchos años antes, el momento en que un joven jugador aprende que la responsabilidad no es algo que pasas a otra persona, es algo que asumes tú mismo El talento te lleva a la Copa del Mundo. La responsabilidad determina cuánto tiempo te quedas allí“, agregó.

Además, expresó: “Tres entrenadores de la selección nacional han fracasado en el mismo punto: Joachim Löw, Hansi Flick y Julian Nagelsmann. Tres planes de juego diferentes. Tres estilos de liderazgo diferentes. Cuando tres entrenadores con enfoques diferentes siempre fracasan en el mismo punto, la causa radica más profundo”.

Kroos también fue duro con el plantel de Alemania

“Ahora mismo no tenemos ningún jugador de clase mundial. Hay futbolistas con potencial, pero eso no significa que ya estén en la élite”, analizó el exmediocampista de Real Madrid, retirado en 2024, en su podcast ‘Kroos & Kroos’ junto a su hermano, Felix.

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Y se extendió, profundizando sobre la jerarquía y la actitud de los jugadores alemanes que forman parte del equipo: “Hemos dejado de fabricar futbolistas con carácter, ahora todos parecen cortados por el mismo patrón y nos falta rebeldía”.

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