Este Mundial es un reality show de Lionel Messi, que está en un nivel como el de Diego Maradona en 1986

El astro se despachó con un doblete contra Austria y le dio forma al que es, al menos en fase de grupos, el mejor Mundial de su historia.

Este Mundial se convirtió en el reality show de Lionel Messi. Primer partido: tres goles, alcanzando a Miroslav Klose con 16 tantos, máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo.

Segundo partido de La Pulga: erra un penal a los 7 minutos, pero no se bajoneó y terminó metiendo dos goles, salvando otra vez a la Selección Argentina. Así llegó a los 18 goles en los Mundiales e hizo añicos el récord de Klose.

Yo esta versión de Messi la veo en un nivel de Diego Maradona en México 1986. Es su mejor Mundial, por lo menos en fase de grupos. Ahora, vamos a ver cómo termina.

Pasado mañana, Messi cumple 39 años, pero la realidad es que parece que tiene 20. Encara como a los 18, cuando estaba en Barcelona. Y, me parece, que es un ajuste táctico espectacular de Lionel Scaloni el hecho de ponerlo de doble 9.

El equipo juega para Messi, como dijo Alexis Mac Allister. Trabaja para Messi. Todos corren para que él defina. Y metió el 17, metió el 18. Y, si hubiese hecho el penal, eran dos hat-trick y seis goles en dos fechas de un Mundial. Un animal.

Lo de Messi es tremendo: cinco goles de Argentina, cinco goles de él. Creo que tiene que mejorar un poco más La Albiceleste, brillar un poco más. Sufre momentos de los partidos.

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La realidad es que Austria no tenía punch. Hubo una tajada de Dibu Martínez y preocupa la lesión de Cuti Romero, pero en el reality de Messi, ¿cuál será el próximo capítulo? ¿Cuántos goles contra Jordania? ¿Cuántos goles en 16avos? Con Leo así, Argentina puede soñar.