FIFA anunció un nuevo protocolo para el momento de los himnos en el Mundial 2026

La cita en Estados Unidos, México y Canadá traerá novedades durante los partidos, pero también en sus previas y entretiempos.

Desde el 11 de junio hasta el 11 de julio, el planeta estará atento a los acontecimientos del Mundial 2026. La Selección Argentina llega como la campeona defensora y deberá superar a importantes rivales para revalidar el título en Estados Unidos, México y Canadá.

Tras 32 años, la máxima cita de la FIFA vuelve a América del Norte y, como no podía ser de otra manera, el show característico de los espectáculos estadounidenses se apoderará del evento, dentro y fuera del campo de juego. Así lo anunció Gianni Infantino este jueves.

El presidente de la FIFA confirmó un nuevo protocolo para las previas de los partidos. Ahora, en el momento de los himnos, los jugadores, incluyendo suplentes, se posicionarán sobre el círculo central para una ‘ceremonia 360’, tal como lo presentó el mandatario.

Además, se desplazarán banderas gigantes en ambos lados de la cancha para crear un gran ambiente que comience a crear emociones de cara al pitazo final. Los espectadores contarán con banderas de mano junto con otros elementos que decorarán ese momento especial.

El anuncio completo de Gianni Infantino

A medida que la Copa Mundial de la FIFA crece, seguimos innovando en la forma de vivir el juego. Las ceremonias previas a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no serán la excepción.

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Que todos los jugadores y árbitros se miren en el círculo central durante los himnos nacionales creará un momento de unidad, orgullo y emoción que pertenecerá a los equipos y a todos los presentes en el estadio.

Además, contaremos con una ceremonia rediseñada de 360 ​​grados que involucrará a todos los aficionados en el estadio, incluyendo pancartas con las banderas de los países y elementos en el campo diseñados para crear una experiencia única e inmersiva desde cada asiento, así como nuevos elementos visuales —desde arcos de entrada de jugadores hasta banderas de mano— que intensificarán la emoción, con funciones mejoradas para partidos selectos.

La Copa Mundial de la FIFA es para cada jugador y cada aficionado, y esta nueva ceremonia previa a los partidos lo refleja.

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