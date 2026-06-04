El próximo miércoles 10 de junio la FIFA actualizará la clasificación y los campeones del mundo ocuparán el primer lugar.

Cada vez falta menos para la Copa del Mundo 2026, que empieza el próximo jueves 11 de junio y finaliza el domingo 19 de julio, en la que la Selección Argentina intentará defender la corona conseguida en Qatar 2022. En ese sentido, la FIFA publicará un nuevo ranking el día anterior al comienzo de la cita máxima y el elenco albiceleste se quedó con el primer puesto.

Esto ocurrió debido a que España y Francia no ganaron sus partidos. Este jueves, ambos seleccionados disputaron un amistoso internacional para preparar lo que será el Mundial. El conjunto ibérico empató 1-1 ante Irak, mientras que el combinado galo perdió 2-1 contra Costa de Marfil. Así las cosas, los dirigidos por Lionel Scaloni arrebataron la cima de la tabla de posiciones internacional.

España e Irak se enfrentaron por un amistoso FIFA.

Lo cierto es que Argentina llegará a la Copa del Mundo como líder del ranking FIFA. A raíz de la norma en la que se determina cada puesto en el listado de selecciones, los campeones en Qatar 2022 ocuparán el primer lugar. Cabe destacar que el ente regulador actualizará la tabla el miércoles 10 de junio y es ahí donde aparecerán por encima de sus principales rivales directos.

En ese mismo sentido, hay que mencionar el puntaje con el que quedaron los tres países implicados en este tema. Argentina, con 1874.81, es el nuevo puntero, mientras que España tiene 1873.01 y completando el podio y en el tercer sitio se encuentra Francia con 1869.43. De esta manera, los comandados tácticamente por Scaloni llegan a la cita máxima siendo el mejor equipo del planeta.

Los futbolistas de la Selección Argentina. (Getty Images)

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Un dato importante a tener en cuenta es que nunca en la historia logró ganar el Mundial la selección que llegó al torneo como número uno del Ranking FIFA. Este dato es muy llamativo ya que se supone que el líder de la tabla de clasificación es el conjunto con mejor actualidad y pasado inmediato, pero eso nunca se reflejó sobre los campos de juego de una cita máxima.

Los futbolistas de la Selección Argentina. (Getty Images)

El fixture de Argentina en el Mundial 2026