Será su segundo partido dirigiendo a los suizos en esta Copa del Mundo. Resta conocer quién será el encargado del VAR.

Se confirmaron las autoridades para el encuentro entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. FIFA decidió que el duelo entre sudamericanos y europeos cuente con un árbitro UEFA como encargado de impartir justicia: Joao Pinheiro, de Portugal.

Internacional desde 2016, los encargados del arbitraje en la Copa del Mundo confían en el oriundo de Vila Nova de Famalicão para que conduzca el juego en Kansas. Con 38 años, cuenta con un importante recorrido en competencias europeas e intercontinentales.

Será la tercera presentación para Pinheiro como juez principal en este certamen. Curiosamente, su debut fue con Suiza, a quien pitó cuando goleó 4 a 1 a Bosnia en la fase de grupos. Posteriormente, dirigió el ajustado 1 a 0 de Canadá ante Sudáfrica en los dieciseisavos de final.

Pinheiro nunca dijo presente en un partido de la Selección Argentina en competiciones mayores, pero sí lo hizo en categorías Sub 17 y Sub 20. El saldo es de dos victorias y una derrota. A Suiza, además del ya mencionado compromiso de este Mundial, también lo pitó en un empate 3 a 3 con Bielorrusia para las Eliminatorias para la Euro.

El portugués estará acompañado por sus compatriotas Bruno Jesús y Luciano Maia como jueces de línea. Además, los canadienses Drew Fischer y Micheal Barwegen oficiarán de cuarto y quinto árbitro, respectivamente. Resta confirmar quiénes estarán a cargo del VAR.

El equipo arbitral para Argentina vs. Suiza

Árbitro : Joao Pinheiro (Portugal)

: Joao Pinheiro (Portugal) Asistente 1 : Bruno Jesús (Portugal)

: Bruno Jesús (Portugal) Asistente 2 : Luciano Maia (Portugal)

: Luciano Maia (Portugal) Cuarto árbitro : Drew Fischer (Canadá)

: Drew Fischer (Canadá) Quinto árbitro : Micheal Barwegen (Canadá)

: Micheal Barwegen (Canadá) VAR : a confirmar

: a confirmar AVAR: a confirmar

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¿Cuándo y en dónde juega Argentina su partido por los Cuartos de Final del Mundial 2026?

La Selección Argentina, luego de dejar en el camino a Cabo Verde y Egipto, se enfrentará a Suiza (que eliminó a Argelia y Colombia) por los cuartos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El encuentro se disputará este sábado 11 de julio en Kansas City desde las 22 horas (ARG).