El killer suizo que nació en Camerún, ayuda a niños de Perú y es la referencia de ataque del rival de Argentina

Su hija nació en pleno Mundial, hace ocho años. Cuando Naliya llegó al mundo, Vladimir Petkovic le permitió a Breel Embolo viajar de Rusia a Suiza para conocerla. Fue su mejor recuerdo de una Copa del Mundo en la que se despidieron en octavos de final, tras perder con Suecia. Cuatro años después le tocó estar en Qatar pero esta vez quedaron eliminados por Portugal. Este Mundial encuentra a los helvéticos por primera vez en cuartos después de 70 años. Y con Argentina como próximo rival.

Lo aman a Embolo en Suiza. No sólo por los dos goles que lleva convertidos (ante Qatar, de penal, y Argelia) en el Mundial sino por todo lo que él representa. Pese a que nació en Camerún, fue prácticamente criado en la selección de Suiza, a la que llegó con apenas 15 años. Con 1.84 de altura y un físico imponente (por eso le dicen la Bestia), lleva 91 partidos en la absoluta y esa fiereza que muestra adentro de la cancha se transforma una vez afuera: con una dura historia familiar, tiene una fundación que ayuda a niños y suele viajar a su país de origen para poner los pies sobre la tierra.

Embolo celebra su gol en la Euro ante Inglaterra. Getty Images.

“Ahí puedo desconectar, pero también pasarlo bien. Además, es importante para mí no olvidar las diferencias que existen entre los dos lugares”, contó. Llegó desde Yaoundé, su ciudad natal, con apenas cinco años, cuando sus padres se divorciaron y su madre Germione decidió mudarse a Francia para estudiar.

Allí fue que conoció a un suizo y decidió mudarse a Basilea con sus dos hijos, donde finalmente comenzó la carrera futbolística de Embolo. Desde los 9 años fue pasando por varios clubes hasta llegar al Basel, cuando tenía 13 años. Fue el lugar en el que pudo encaminar lo que hasta ahí parecía apenas un sueño: ser futbolista profesional. A los dos años le llegó la nacionalidad suiza y a los 17 ya había debutado en la Primera de su equipo. Un ascenso fugaz.

Pasó por el Basel (ganó tres ligas suizas consecutivas), el Schalke 04 y el Borussia Mönchengladbach de Alemania, y el Mónaco antes de pasar al Stade Rennes de la Ligue 1 de Francia en el 2025. Con Suiza ya lleva tres mundiales con apenas 29 años.

Publicidad

La ley del ex

El de Breel Embolo no es el único caso de un futbolista al que le tocó enfrentar a su país de origen con la selección que eligió representar. Al delantero le tocó nada menos que en el Mundial de Qatar 2022 y no sólo eso: le convirtió el gol en el debut y fue victoria para Suiza 1-0. El no lo gritó.

“Recuerdo el partido físicamente duro contra Camerún. Lloré después de mi gol, el equipo me rodeó durante casi dos minutos. Todos me hablaban. Me afectó profundamente. Hay mucha historia personal ligada a ese partido” contó en una entrevista. Además, aquella anotación trajo sus consecuencias.

“El partido del Mundial lo cambió todo drásticamente. La percepción que tienen de mí es completamente diferente ahora. Durante cuatro días, escuché todo tipo de cosas. Algunos se alegraron, otros se mostraron totalmente insatisfechos por haberlos eliminado del torneo. Muchos me siguen, se enorgullecen de mi trayectoria. Otros me dan la espalda, negándose a fotografiarse conmigo bajo ninguna circunstancia. La importancia del fútbol es inmensa. Experimenté de primera mano lo que este deporte significa para Camerún durante esas noventa y seis horas, quizás con más intensidad que nunca”.

Publicidad

Embolo no gritó el gol que le hizo a Camerún en Qatar. Foto archivo.

Viajó a Camerún como lo hace siempre que puede para estar cerca de su familia y lo recibió nada menos que Samuel Eto’o, presidente de la Federación Camerunense. “La conversación con él fue buena. No me culpó. ‘No estoy enfadado contigo, Breel. Deberíamos haber hecho mejor nuestro trabajo‘, me dijo. Me preocupaban las precarias condiciones en las que opera la asociación, lo modesto que es todo. Le dije que, como persona, me gustaría devolver algo a cambio”.

Camerún lo buscó cuando era más joven, aunque él se inclinó por Suiza. “La selección y Suiza lo son todo para mí. Me vine de Camerún con cinco años y me formé aquí tanto académica como futbolísticamente. Suiza me recibió con los brazos abiertos cuando era solo Breel y me ha convertido en Breel Embolo”.

Publicidad

Su manera de devolver algo es nada menos que su Fundación benéfica. La Embolo-Foundation desarrolla desde hace tiempo un trabajo social apoyando económicamente a niños y adultos especialmente en Camerún, Suiza y Perú.

“Mi madre siempre solía tener una de esas cosas de los niños de UNICEF, en las que recibías una carta en invierno que decía: Tengo el dinero, gracias. Queríamos hacer un poco más. Así surgió la idea de mi abogada. Queríamos devolver algo y hay muchos sitios para ayudar, pero había que elegir. Decidimos hacerlo en tres países. Perú, porque ella es de allí y Camerún y Suiza porque es donde yo crecí”.

En Suiza apoya principalmente a los niños refugiados. En Perú, apoya a orfanatos y hogares infantiles, pero además promueve la construcción de espacios deportivos y lúdicos para las infancias. Y en Camerún, entre otras cosas, renueva edificios escolares, lleva donaciones a orfanatos y apoya con equipamiento y mobiliario a hospitales. Embolo viaja cada vez que puede a Yaundé.

Publicidad

“Es bueno salir de nuestro sistema europeo de vez en cuando, sumergirme en un mundo completamente diferente, enfrentarme a la realidad en África. Para mí, es importante no olvidar nunca de dónde vengo, dónde pasé los primeros años de mi vida. Quiero dedicar tiempo a eso una y otra vez”.

Su tiempo afuera

A los 29 años, Embolo dejó atrás épocas que también lo afectaron en el campo de juego. Durante su tiempo en el Schalke 04 sufrió una fractura de peroné que lo obligó a someterse a cinco operaciones cuando aún tenía 21 años. También sufrió un edema de médula ósea que lo 650 días lesionado de los 1000 que pasó en el club alemán.

En algún momento pasó de ser la joven promesa a un chico problemático, sobre todo durante la pandemia de COVID en el 2021: fue investigado por la policía por asistir a una fiesta y luego fue juzgado por un incidente nocturno ocurrido algunos años antes, quedando en la mira de los medios de comunicación. En el 2018 fue acusado de amenazas luego de un altercado y el jugador aceptó la multa y la condena en suspenso.

Publicidad

Embolo fue figura ante Argelia. Foto Swissnatimen.

Esa sentencia fue la que le complicó su viaje a Estados Unidos para el Mundial. Es que en septiembre del 2025 había sido ratificado su castigo y por eso su ESTA/visa para ingresar al país quedó en revisión por unos días cuando estaban por sumarse al Mundial. “Las consultas de la embajada se centraron específicamente en si había habido alguna violencia física. No fue el caso. Breel y el equipo esperan ahora la aprobación para que pueda viajar a San Diego e incorporarse al plantel lo antes posible”. Finalmente, fue autorizado de urgencia y pudo sumarse al equipo.

Atención con Embolo

Breel Embolo es el octavo máximo goleador histórico de la selección helvética, con 26 goles en 91 partidos. Dentro del plantel es el máximo goleador, ya que en el 2025 se retiró de la selección el histórico Xherdan Shaqiri (32 goles). En lo que va del Mundial ya convirtió dos veces y jugó casi todos los minutos. Ante Colombia, fue reemplazado a los 87, por lo que no estuvo en el alargue ni en la definición por penales.

Publicidad

“No me siento cómodo jugando solo en la delantera, a menos que me apoyen dos extremos rapidísimos. Otros son más rápidos y llegan mejor al primer palo. Prefiero jugar desde atrás. Mucha gente olvida que jugué de delantero centro durante años. En el Schalke creían que mi mejor posición era la de extremo. Me movían entre diferentes posiciones. Con Muri (Murat Yakin), disputé mi primer torneo como delantero centro clásico en el Mundial”, explicó sobre su participación en Qatar 2022 y su posición en el campo.

Así juega esta Suiza, con mucho toque abriendo la cancha y con él como delantero para tratar de aprovechar las proyecciones por las bandas pero también los centros que puedan encontrarlo en el lugar justo para aprovechar. Es la gran referencia del ataque helvético, con Xhaka como gran lanzador buscando su norte.

“Argentina nunca se rinde, eso es lo que la hace especial. Y cuenta con el mejor jugador de todos los tiempos, lo que hace que el partido sea un poco más especial. ¿Respeto? Sí, lo tenemos. Pero sabemos que podemos hacer daño a cualquier rival. Incluso a ellos: tenemos hambre”, dijo. Habrá que cuidarse.

Publicidad

Datos claves