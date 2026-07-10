Galgo Schelotto, desde Suiza: “Para ellos es una revancha por el gol de Di María en Brasil 2014”

Hace tres años que juega en Suiza y hasta es vicepresidente y accionista de un club. Ezequiel Schelotto vive en Como, muy cera de la frontera, y viaja todos los días para entrenarse en el FC Paradiso. Sabe muy bien cómo se está viviendo el Mundial desde allí y, sobre todo, cuál es la expectativa por el partido del sábado ante la Argentina. “Yo hace tres años que estoy acá en Suiza y los fui conociendo de a poco. Son un país muy solidario, que no se rinde nunca”.

“Acá se vivió un momento histórico para el país, acá en Suiza la gente está contenta, feliz porque hace 72 años atrás llegaron a cuartos de final por última vez, pero a pesar de eso fue una clasificación histórica, la gente está muy emocionada. Todo el país salió a festejar“, relata el Galgo, que en el 2022 estaba en Argentina y pudo disfrutar de la consagración del equipo de Scaloni en casa.

“Están muy contentos y pendientes de, cómo lo puedo decir, una revancha también para el país, para Suiza, porque se vuelve a encontrar con Argentina, que la última vez en octavos quedó eliminada con el gol de Di María, así que también para ellos es como una revancha. Primero festejaron porque clasificaron a cuartos y a segundo, saben que enfrentan a un candidato como es Argentina, que es el último campeón”.

El gol de Di María ante Suiza en San Pablo. Foto: Ronald Martinez/Getty Images.

Argentina y Suiza se enfrentaron por última vez en Brasil 2014, en los octavos de final de aquel Mundial en el que Argentina luego perdió la final ante Alemania. Aquel partido se jugó el martes 1° de julio y finalizó sin goles en el tiempo reglamentario. En el alargue, fue Ángel Di María quien inclinó el marcador, tras una asistencia de Messi, a casi dos minutos del final.

Para Suiza fue un gran golpe, ya que habían llegado a ese Mundial siendo 7° en el ranking FIFA y por primera vez como cabezas de serie en el sorteo. Tras perder con Francia y vencer a Ecuador y a Honduras, les tocó enfrentar al equipo de Alejandro Sabella. Se quedaron en las puertas de llegar a cuartos, algo que lograron en este Mundial después de 72 años (la última vez fue en 1954).

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-¿Cómo sentís que llegan para este partido?

-Jugaron contra un equipo como Colombia que era favorito sobre la carta. Ellos están ahora ya con este envión. Vienen con mucha confianza, eso seguramente para Argentina va a ser un partido un poco más aguerrido y complicado porque cuando las cosas andan bien de un lado y de otro pasa eso. Hablando de Suiza, ellos están muy confiados de que pueden hacer un gran partido mañana. El suizo, el jugador, el país, sabían que iba a ser un Mundial difícil porque últimamente las cosas no estaban saliendo como ellos querían. Se los vio muy concentrados y muy predispuestos a que querían pasar de fase.

-¿Cómo se vive ahí los rumores sobre una ayuda de la FIFA para Argentina?

-Es un condimento que hay y que quiere bajarle el liderazgo de lo que es Argentina hoy. Hoy Argentina es uno de los favoritos. Tampoco se le puede culpar en nada y no se le puede decir nada. En los últimos cuatro años Argentina ganó todas las competencias que jugó. Y cuando uno está con la vara alta, la única manera de desestabilizarlo es crear este tipo de comentarios que el jugador argentino está acostumbrado, el país, el hincha, está acostumbrado a que no guste mucho en el mundo.

“Pero es normal, es parte del juego, yo creo que Argentina, todos los partidos que jugó, los jugó con mucha personalidad y los ganó limpiamente. Es normal que a veces querés desmerecer al otro de alguna manera porque muy pocas veces el que pierde dice ‘me ganó el equipo que mejor estaba’. Siempre buscan algo como para desmerecer esa derrota y echarle la culpa al otro. Argentina no fue favorecida en nada. Todo lo que hizo lo hizo bien. Jugó como tenía que jugar, ganó como tenía que jugar, lealmente”, agrega, consiente de que los rumores recorren las redes sociales y los principales portales de medios del mundo.

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De hecho, para bajarle el ruido a tanta polémica y comentarios después del partido ante Egipto, el DT de Suiza Murat Yakin desestimó cualquier duda. “Lo que considero es que los partidos están siendo muy justos. Ahora se puede controlar todo con el VAR… No creo que pasase nada, cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer, no solo hablar; y demostrarlo en la cancha. Hay que demostrar en la cancha de lo que eres capaz”, dijo en la conferencia de prensa previa al cruce del sábado.

Schelotto es jugador y vicepresidente de un equipo suizo. Foto IG.

No sólo eso: en declaraciones del plantel suizo más que apelar al miedo que pueda generar un arbitraje, se enfocaron en lo que representa jugar ante Argentina y, especialmente, en las vulnerabilidades que ha mostrado especialmente ante Cabo Verde y Egipto.

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Schelotto se suma a desestimar las polémicas en relación a los fallos arbitrales: “Las opiniones, a algunos les puede gustar, como no. No somos todos iguales. Pero decir que hoy Argentina está favorecido por los árbitros es un disparate. Es de alguien que seguramente está mirando el partido en la casa, lo está mirando en la televisión, su selección capaz que no se clasificó al Mundial o ya quedó eliminada. Es un gran equipo, es una gran Selección, tiene al mejor del mundo, y eso capaz que duele”.

Se vienen los cuartos de final de Argentina y aunque hay esperanza de seguir avanzando en el torneo, para el Galgo lo hecho por este equipo ya supera con crecer lo imaginado: “Yo ya viví lo que tenía que vivir, viví Argentina campeón del mundo, lo viví con mi mujer, con mi hija y eso no me lo va a quitar nadie. Estoy en paz, estoy feliz, estoy contento, a esta Selección no se le puede pedir más nada. Es un agradecimiento a todos ellos, a Scaloni, a los jugadores, a la gente que trabaja ahí, a todo el mundo, porque la verdad que fue una fiesta enorme, yo estaba en Buenos Aires, lo viví, estaba ahí, me abracé con un montón de gente que no conocía, fue algo hermoso. Entonces para mí esta Selección ya nos dio la alegría más hermosa del mundo, porque yo nunca lo había visto campeón del mundo y hoy me va quedar en el corazón y en la mente para toda mi vida”.

Datos claves

Ezequiel Schelotto jugó en Banfield, Cesena, Atalanta, Inter, Catania, Sassuolo, Chievo Verona, Parma, Sporting de Portugal, Brighton, Racing, Aldosivi, Morón, Dubai City y FC Paradiso en Suiza, donde está hace tres años.

El FC Paradiso juega en la Tercera División de Suiza. El argentino además de ser jugador es accionista y vicepresidente.

Schelotto habló en la previa de Argentina – Suiza sobre cómo viven los suizos el partido.