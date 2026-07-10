Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mundial 2026

Partidos de MAÑANA en el Mundial 2026: quiénes juegan este sábado 11 de julio

La agenda de encuentros de una nueva jornada de la Copa del Mundo, en la cual continúan desarrollándose los cuartos de final.

Dibu Martínez, a puro desahogo tras el tercer gol de Argentina contra Egipto.
© GettyDibu Martínez, a puro desahogo tras el tercer gol de Argentina contra Egipto.

El Mundial 2026 que se desarrolla de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá no detiene su marcha ni por un segundo. En medio de ese panorama, ya se disputaron la mitad de los cuartos de final, que llegarán a su cierre este sábado 11 de junio.

Con la primera semifinal definida, en la que se enfrentarán Francia y España, ahora resta definirse el segundo encuentro con los dos compromisos de cuartos que tendrán a Noruega e Inglaterra en el primer turno como protagonistas. Luego, a altas horas del sábado, se conocerá al último semifinalista en el partido entre Argentina y Suiza.

+ Seguinos en
Ver también

Argentina vs. Suiza: la predicción de la IA con resultado exacto del partido por los cuartos de final del Mundial 2026

PARTIDOS DEL SÁBADO 11 DE JULIO: HORARIO Y TV

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Cuartos de final

(Horarios y televisación de la República Argentina)

Noruega vs. Inglaterra

Hard Rock Stadium (Miami), Estados Unidos

18:00 horas | DSports, DGo, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Telecentro y Claro.

El choque entre europeos: Inglaterra y Noruega por un lugar en semis (Getty)

El choque entre europeos: Inglaterra y Noruega por un lugar en semis (Getty)

Argentina vs. Suiza

Arrowhead Stadium (Kansas City), Estados Unidos

22:00 horas | DSports, Dgo, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Telecentro, Telefé, Disney+, TyC Sports y Claro.

Kobel, arquero de Suiza. Será rival de Argentina este sábado (Getty)

Kobel, arquero de Suiza. Será rival de Argentina este sábado (Getty)

El cuadro del Mundial 2026

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones