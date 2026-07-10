Partidos de MAÑANA en el Mundial 2026: quiénes juegan este sábado 11 de julio

El Mundial 2026 que se desarrolla de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá no detiene su marcha ni por un segundo. En medio de ese panorama, ya se disputaron la mitad de los cuartos de final, que llegarán a su cierre este sábado 11 de junio.
Con la primera semifinal definida, en la que se enfrentarán Francia y España, ahora resta definirse el segundo encuentro con los dos compromisos de cuartos que tendrán a Noruega e Inglaterra en el primer turno como protagonistas. Luego, a altas horas del sábado, se conocerá al último semifinalista en el partido entre Argentina y Suiza.
Argentina vs. Suiza: la predicción de la IA con resultado exacto del partido por los cuartos de final del Mundial 2026
PARTIDOS DEL SÁBADO 11 DE JULIO: HORARIO Y TV
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Cuartos de final
(Horarios y televisación de la República Argentina)
Noruega vs. Inglaterra
Hard Rock Stadium (Miami), Estados Unidos
18:00 horas | DSports, DGo, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Telecentro y Claro.
El choque entre europeos: Inglaterra y Noruega por un lugar en semis (Getty)
Argentina vs. Suiza
Arrowhead Stadium (Kansas City), Estados Unidos
22:00 horas | DSports, Dgo, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Telecentro, Telefé, Disney+, TyC Sports y Claro.
Kobel, arquero de Suiza. Será rival de Argentina este sábado (Getty)