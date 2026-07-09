El máximo goleador de Alemania en la Copa del Mundo contó que pudo hablar con Leo Messi, gracias a su excompañero en la Lazio Lionel Scaloni.

Lionel Messi llegó a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con la chance concreta de poder convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos del certamen. Tras lo que fue la final de Qatar 2022 con Francia Leo sumaba 13 anotaciones, tres menos que el líder por ese entonces que era Miroslav Klose con 16.

No obstante, solo con el primer partido frente a Argelia, en el que marcó los tres tantos de la victoria 3 a 0, Leo consiguió igualar al exdelantero del combinado teutón. Y ya después le sacó una ventaja importante con el doblete ante Austria y los tantos que anotó en cada partido subsiguiente frente a Jordania, Cabo Verde y Egipto, lo que da, por lo menos hasta el momento, una suma de 21 gritos totales.

Lejos de amargarse, Miroslav Klose, que ya había dicho que esperaba que Lionel Messi lo superara en la clasificación histórica de los máximos goleadores de la Copa Mundial, ahora contó, en un programa del club Nuremberg (equipo del cual es el actual entrenador), que pudo conversar con el 10 de la Selección Argentina.

”El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, fue mi compañero en la Lazio (entre 2011 y 2013)”, contó en primera instancia el también exjugador del Kaiserslautern, Werder Bremen y el Bayern de Múnich. Y amplió: “Seguimos en contacto con regularidad. Él organizó una llamada con Messi. Fue muy emotivo”.

Lionel Messi, goleador del Mundial 2026 con 8 tantos. Getty Images.

Además, Klose reveló la promesa que le hizo Leo: ”Claro que nos hemos cruzado en la cancha de vez en cuando, lo cual siempre ha sido agradable y respetuoso. Pero esta llamada fue la primera vez que hablamos durante tanto tiempo fuera de esos partidos. Me dijo que me enviaría una camiseta firmada”.

Publicidad

Tabla de goleadores del Mundial 2026

La tabla de máximos goleadores del Mundial 2026 de momento es liderada por Lionel Messi con 8 tantos. Le siguen muy de cerca Kylian Mbappé y Erling Haaland, ambos con 7 goles. En la cuarta posición se encuentra el inglés Harry Kane con 6 anotaciones. En tanto que el resto del ‘top 10’ está compuesto por un séxtuple empate a 4 goles entre Ousmane Dembélé, Mikel Oyarzabal, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Ismaïla Sarr y Julián Quiñones.

En síntesis