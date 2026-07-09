Nicolás González a Lionel Messi: ”Voy a dejar la vida por vos, hermano”

El delantero se refirió a las sensaciones que despierta Lionel Messi en el resto del plantel de la Selección Argentina.

Los jugadores de la Selección Argentina están todos encolumnados detrás de Lionel Messi. Eso es más que evidente. La última prueba de ello fue como lo alzaron entre todos luego de la épica victoria sobre Egipto en Atlanta por los Octavos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Además, cada vez que un integrante de la Scaloneta habla de Leo lo hace desde la admiración y un notorio cariño. Como lo hizo recientemente también Nicolás González, en una conversación que mantuvo con AFA Estudio, a horas de lo que será el duelo frente a Suiza en Kansas City con el que se definirá uno de los cupos para la Semifinal.

”Voy a dejar la vida por vos hermano, por las cosas que generás, por esa ambición que tenés”, expresó el extremo izquierdo, cuando le consultaron por el capitán de la Selección Argentina. Además, en relación con el triunfo mencionado, añadió: ”Nosotros eso lo transmitimos dentro de la cancha porque lo que pasó con Egipto no fue normal. No sé si alguna vez pasó algo así en alguno de los Mundiales”.

Por otra parte, Nico González resaltó la mentalidad de Leo, por mantenerse en partido a pesar de haber fallado su lanzamiento desde los 12 pasos: ”Errar un penal a uno lo baja y él siguió. Lo siguió intentando, las vivió todas y mirá lo que es”.

“Voy a dejar la vida por vos hermano”



Nico González sobre Leo Messi 😍 pic.twitter.com/7rO226mjOU — AFA Estudio (@AFAestudio) July 9, 2026

Nico González se refirió al apodo con el que lo bautizó Lionel Scaloni

En la conferencia de prensa posterior al triunfo 3 a 2 sobre Egipto, Lionel Scaloni se refirió a Nico González como el ”caballo”. Al respecto, el futbolista, entre risas en la misma entrevista, comentó: ”Se volvió loco… Me dijo el ‘Caballo González’… Hijo de pu… El Toro (por Lautaro Martínez), el Caballo, parece Temaiken ahí en Escobar”.

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¿Cuándo se juegan los Cuartos de Final del Mundial 2026?

Los cuartos de final del Mundial 2026 se jugarán de la siguiente manera: Francia y Marruecos abrirán esta fase este jueves 9 de julio, en Boston; al día siguiente, el viernes 10 de julio, España y Bélgica se verán las caras en Los Ángeles. Finalmente, el sábado 11 de julio se definirá todo con una doble jornada: Noruega se medirá ante Inglaterra en Miami, cerrando con el encuentro entre Argentina y Suiza en Kansas City.

En síntesis