Primera semifinal confirmada: así está el cuadro del Mundial 2026 tras la clasificación de España

La Roja se impuso 2-1 ante Bélgica de forma agónica y se metió entre los cuatro mejores equipos de la Copa del Mundo.

El cuadro de semifinales del Mundial 2026 comenzó a tomar forma. Después de que Francia se convirtiera el jueves en el primer clasificado al vencer 2-0 a Marruecos, este viernes quedó definido su rival y el primer cruce de la anteúltima instancia del certamen: será contra España, que derrotó agónicamente 2-1 a Bélgica en Los Ángeles y se metió entre los cuatro mejores del certamen.

La Roja consiguió el boleto en un partido muy parejo que parecía encaminarse al tiempo suplementario, pero mediante Mikel Merino encontró el gol de la clasificación sobre el final para sellar un triunfo sufrido y continuar firme en su camino hacia el título.

De esta manera, la primera semifinal ya quedó confirmada. Francia y España se enfrentarán el próximo martes 14 de julio desde las 16 en Los Ángeles, en un duelo entre dos grandes candidatos a quedarse con la Copa del Mundo.

El cuadro terminará de completarse este sábado con los dos encuentros restantes de cuartos de final. Desde las 18, Noruega e Inglaterra definirán un lugar entre los cuatro mejores, mientras que, a partir de las 22, la Selección Argentina buscará defender la corona frente a Suiza en Kansas City. Los ganadores de ambos cruces se enfrentarán en la segunda semifinal del Mundial.

El fixture de semifinales del Mundial 2026

Martes 14 de julio

Francia vs. España – 16.00 – Dallas Stadium.

Miércoles 15 de julio

Noruega/Inglaterra vs. Argentina/Suiza – 20.00 – Atlanta Stadium.

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El cuadro del Mundial 2026