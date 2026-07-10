Peloteo de actualidad: el 11 de Argentina vs. Suiza, la guardia alta por el árbitro y el mercado de Boca y River

Un repaso general por todas las novedades del mercado y de la Selección a horas del duelo de cuartos de final del Mundial.

La Selección Argentina comienza a definir el equipo que enfrentará a Suiza por los cuartos de final del Mundial. El conjunto de Lionel Scaloni ya se encuentra en Kansas City, donde se disputará este compromiso y donde comenzó esta aventura por la Copa del Mundo en Norteamérica.

En lo que respecta a mercado de pases, el fútbol argentino atraviesa una tensa calma. Poco movimiento en las últimas horas, pero lo vamos a repasar a continuación, junto con las novedades mundialistas de la Albiceleste.

El posible 11 de Argentina vs. Suiza

La formación para el duelo ante los suizos podría repetirse respecto a lo que fue el compromiso ante Egipto, aunque tampoco se descarta una única modificación en el carril derecho de la defensa. En ese caso, entraría Gonzalo Montiel por Nahuel Molina.

Cuti Romero se recuperó del calabre y no está en duda su titularidad. Dibu Martínez, Montiel o Molina, Cuti, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Alvarez será el 11 de mañana.

¿Guardia alta? Cómo dirige Joao Pinheiro

¿Tema árbitro? Sorprende que se haya elegido un árbitro UEFA, pero no hay que envolver todo en una suspicacia. Joao Pinheiro es muy del siga-siga, poca tarjeta amarilla y mucho menos roja. Bien considerado por FIFA para un partido así.

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Mercado de pases del fútbol argentino: novedades de Racing, Independiente, San Lorenzo, Boca y River

Racing cerró a Lautaro Díaz, delantero que llega cedido desde Brasil para pelear un puesto en el ataque. Independiente espera vender a Santiago Montiel, a Kevin Lomónaco y acordar la renovación de Iván Marcone. Además, Gustavo Quinteros expresó su malestar por la falta de refuerzos.

En San Lorenzo todos los días surge algo nuevo: ayer se conoció que el chico Lautaro Montenegro tiene un precontrato con el Al Wadha de Arabia, que le cambia los planes financieros de por vida.

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En Boca se habló mucho de un preacuerdo entre Napoli y Zeballos. Acá en Boca creen que con 4-5 millones lo liberan, pero en Italia revelan que los napolitanos podrían desembolsar 10 millones. Lo único claro de esta novela, por ahora, es que si no renueva y no hay salida, va a quedar colgado hasta fin de año.

Zeballos, cerca de un acuerdo con Napoli

Otras salidas posibles son las de Juan Ramírez, que sigue sin resolverse, Juan Barinaga, quien interesa en Peñarol y Marcelo Weigandt, que podría recalar en algún equipo de mitad de tabla del ámbito local. Él quiere quedarse en el país porque será padre en el corto plazo.

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En lo que respecta a altas, Álvaro Montero terminó su participación en el Mundial y se someterá a los exámenes médicos con la posterior firma de contrato. Además, se busca un marcador central y el tema Villa está estancado, pese a las ganas de Boca de contar con él.

En River son días de mucha tranquilidad. En el Millonario están a la espera de los regresos de Kevin Castaño y Matías Galarza tras el Mundial, aunque ninguno de los dos serán tenidos en cuenta y se entrenarán apartados.

Sigue exitiendo un tire y afloje por Ángel Correa con Tigres. No está claro para donde va a volcarse la novela. River sostiene que por 13 millones lo saca, pero en México quieren 18. Hay una diferencia que, más tarde que temprano, se va a resolver a favor del Millonario.