Cuándo, dónde, en qué estadio y a qué hora se juega Francia vs. España por las semifinales del Mundial 2026

Francia dejó en el camino a Marruecos y ahora tendrá un cruce ante España para ir en busca de una nueva final. ¿Cuándo y dónde?

Francia logró dar un nuevo paso en su objetivo de conquistar el título al superar a Marruecos en un durísimo partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Con el pasaje asegurado, el conjunto dirigido por Didier Deschamps puso la mira en las semifinales, donde esperaba atento al vencedor de la llave que integraban España y Bélgica.

Mientras el plantel galo descansa y recupera energías de cara a la etapa definitoria del certamen, los fanáticos planifican su agenda para no perderse lo que promete ser un choque de proporciones épicas en el territorio estadounidense.

Francia celebra el triunfo ante Marruecos.

¿Cuándo y a qué hora se juega la semifinal de Francia vs. España?

El encuentro correspondiente a las semifinales de la Copa del Mundo está programado para el próximo martes 14 de julio de 2026. El pitazo inicial sonará a partir de las 16:00 horas de Argentina (14:00 hora local), momento en el que los combinados franceses y españoles se enfrentarán con la ilusión de sellar su boleto al partido decisivo.

¿Dónde y en qué estadio se disputará el encuentro?

Para este compromiso de máxima tensión y exigencia, la FIFA designó como sede al imponente Estadio Dallas, conocido internacionalmente por su nombre comercial, AT&T Stadium, ubicado en la ciudad de Arlington, en el estado de Texas. Este recinto, considerado una verdadera joya arquitectónica y tecnológica, cuenta con un techo retráctil y promete un marco espectacular con más de 80.000 espectadores vibrando en las tribunas.

AT&T Stadium, Dallas.

Publicidad

El cuadro final del Mundial 2026