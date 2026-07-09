Alarmas en Francia: Kylian Mbappé pidió el cambio en pleno partido ante Marruecos por los cuartos de final del Mundial

Tras convertir su octavo gol en esta edición, el delantero no pudo completar el duelo ante los marroquíes.

Por el primer duelo de cuartos de final del Mundial 2026, la Selección de Francia enfrentó este jueves a su par de Marruecos en Boston. Kylian Mbappé volvió a aparecer para acercar a su equipo a las semifinales, pero terminó encendiendo todas las alarmas.

A 15 minutos del final del compromiso, el delantero de Real Madrid se sentó sobre la mitad de la cancha y pidió el cambio. Se retiró caminando y le dejó su lugar a Bradley Barcola. Se espera más información sobre su estado físico.

CON MOLESTIAS FÍSICAS SE RETIRÓ KIKI



Kylian Mbappé, goleador del #MundialEnDSPORTS junto a Messi, salió de cambio por Jean-Philippe Mateta.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/8vtZsT5sfr — DSPORTS (@DSports) July 9, 2026

Para dar tranquilidad, Mbappé se retiró con buen semblante, levantando sus brazos y saludando a todos los aficionados en el estadio. De todos modos, Francia estará atento a la situación de su jugador estrella, que igualó a Messi en cuanto a goles en este Mundial, quedando a solo uno del récord histórico.

Sobre el final del partido, las imágenes de la transmisión lo mostraron de buen ánimo, aunque con hielo sobre su tobillo derecho. Minutos antes, Issa Diop lo había cortado con una fuerte falta sobre el sector izquierdo, acción que pudo haberle causado la molestia.

🧐 HIELO EN EL TOBILLO para Kylian Mbappé tras ser reemplazado en Francia.



El delantero fue sustituido por Mateta. pic.twitter.com/bkGw4NV1Nn — Bolavip Argentina (@BolavipAr) July 9, 2026

Publicidad

El cuadro del Mundial 2026

Datos clave