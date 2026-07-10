Dos dudas: la posible formación de Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026

Lionel Scaloni prepara el equipo titular para conseguir la clasificación a la semifinal de la Copa del Mundo 2026.

La Selección Argentina está con todos los cañones apuntados a la Copa del Mundo 2026 y con vistas hacia los cuartos de final, donde este sábado se mide frente a Suiza por un lugar entre los 4 mejores. En ese sentido, Lionel Scaloni ultima detalles para terminar de definir la formación inicial que saltará al campo de juego, pero todavía hay dos dudas en el equipo.

Cabe recordar que no hay un 11 de memoria, sino que el cuerpo técnico posee múltiples opciones para diagramar una estrategia según cada partido. De hecho, hasta podría modificarse el esquema, tal como se realizó en diversos momentos de lo que va del Mundial. Con ese contexto sobre la mesa, los últimos entrenamientos fueron claves para tener un indicio.

Lionel Messi tras el triunfo de Argentina ante Egipto por el Mundial 2026. (Getty Images)

Lo cierto es que Scaloni tiene dos dudas en la formación. En primer lugar, la incertidumbre está en el lateral derecho. En dicha posición, Gonzalo Montiel o Nahuel Molina serán los dueños de la banda, pero aún no está confirmado quién irá desde el arranque. Ambos futbolistas están bien considerados por el entrenador y pelean cabeza a cabeza por un lugar.

Por otro lado, resta definir al centrodelantero: Julián Álvarez o Lautaro Martínez. Aunque a lo largo de la Copa del Mundo el Toro fue el titular, en el último partido ante Egipto comenzó la Araña, que ya está en óptimas condiciones físicas. Sin embargo, el director técnico aún no eligió a su favorito para enfrentar a Suiza por los cuartos de final de la cita máxima en Norteamérica.

Lautaro Martínez y Julián Álvarez, delanteros de la Selección Argentina. (Getty Images)

Publicidad

Un dato importante a tener en cuenta es que Lionel Messi será titular, por lo que Argentina contará con el máximo goleador de la historia de los Mundiales y también de la edición actual. Por otro lado, se estima que Leandro Paredes seguiría dentro del equipo, luego de su magnífica actuación donde fue el futbolista con mejor rendimiento individual ante los africanos.

Así las cosas y salvo alguna urgencia de última hora que obligue a modificar el equipo, la posible formación de Argentina ante Suiza sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

El equipo titular de Argentina ante Egipto por el Mundial 2026. (Getty Images)

Publicidad

El cuadro final del Mundial 2026