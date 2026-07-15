Quién es Anthony Gordon, delantero de Inglaterra que enfrenta a Argentina en el Mundial: perfil, trayectoria y estadísticas

El delantero de Barcelona jugó todos los partidos de Inglaterra en esta Copa del Mundo.

La Selección Argentina se enfrenta a su par de Inglaterra en unas semifinales que prometen ser el partido más vibrante del Mundial 2026 desde lo emotivo y lo intensivo.

Así como el combinado albiceleste tiene sus cartas para lastimar a los ingleses, como Messi, Julián Alvarez y Enzo Fernández, entre otros tantos, los Tres Leones también tienen lo suyo. Además de Harry Kane y Jude Bellingham, uno de los jugadores que más problemas puede traerle a la Selección es Anthony Gordon.

El extremo de 25 años tiene una característica cabellera rubia y una altura bastante alta para un futbolista de su posición (1.83), por lo que destaca incluso desde la vista más allá del juego.

Nacido en Liverpool y surgido futbolísticamente en Everton, Anthony Gordon destacó en el club toffee y en Newcastle, donde arribó en 2023 a cambio de 45 millones de euros. En pleno Mundial, se confirmó su traspaso al Barcelona por más de 80 millones de euros, por lo que se mudará a España una vez que finalice su participación.

Anthony Gordon ante México en este Mundial (Getty)

En esta Copa del Mundo lleva disputados los seis partidos de Inglaterra, en los que no convirtió goles pero dio cuatro asistencias.

Publicidad

Las estadísticas de Anthony Gordon en su carrera

Desde que debutó como profesional en 2019, Gordon disputó 304 partidos en los que convirtió 71 goles y dio 46 asistencias entre la Selección de Inglaterra, Everton, un préstamo en Preston y Newcastle. Tiene un título en su carrera: una Copa de la Liga inglesa con las Urracas.

El cuadro del Mundial 2026