Goycochea habló del peso especial de la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra: “No podemos ser hipócritas”

El exarquero argentino fue respetuoso del mensaje de los entrenadores, pero explicó sus motivos para creer que la semifinal que se disputará en Atlanta tiene más condicionantes especiales que el hecho de entregar un boleto al partido por el título.

Aunque Sergio Goycochea dijo entender las razones de Lionel Scaloni para calificar como un simple partido de fútbol el cara a cara entre Argentina e Inglaterra, especial simplemente por tratarse de la semifinal de un Mundial, también aseguró no poder separarlo del peso de la historia que lo convirtió en bandera de la cultura futbolera argentina.

“En nuestro rol de comunicadores no tenemos que incentivar ninguna cuestión, porque Scaloni dijo que era un partido de fútbol nada más. Y es cierto, primero es un partido de fútbol. Pero cuando uno de los gritos sagrados de la hinchada argentina es ‘el que no salta…’, es difícil obviar y difícil cortar ese vínculo“, dijo el ex arquero, mundialista en Italia 1990 y Estados Unidos 1994, durante la cobertura de DSports de la previa de la semifinal que se disputa en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

“Ningún partido de fútbol, ni treinta Argentina vs. Inglaterra van a cambiar la historia que nos tocó vivir, los chicos que perdieron la vida en Malvinas, los que regresaron con tantos problemas, las familias que sufrieron todo eso. Nadie lo va a cambiar. Pero no podemos ser hipócritas de que eso no nos mueva otras fibras”, continuó.

Y concluyó: “No hay que desbordarse. Ahí lo entiendo a Scaloni, porque primero hay que enfocarse en el fútbol. Pero por supuesto que tiene una cantidad de condimentos especiales, emocionales muy fuertes. Y hay que aplaudir al fútbol que como herramienta ha hecho que desde el año 86 no se olvide lo que pasó en Malvinas. Es un folclore o como lo quieran llamar, pero es una manera de tener presentes a todos aquellos que sufrimos y sufrieron ese momento”.

Sergio Goycochea, ex arquero de la Selección Argentina.

¿Qué dijeron los entrenadores sobre la connotación histórica del partido?

En su última conferencia de prensa, Lionel Scaloni insistió en quitarle el peso de la historia a la semifinal entre las selecciones de Argentina e Inglaterra: “No puedo mezclar las cosas, sobre todo por respeto a lo que pasó hace tantos años. Fue una época de nuestra historia muy triste. Esto es sólo un partido de fútbol, qué podemos hacer con lo que pasó años atrás”, dijo el DT argentino.

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En la misma sintonía se manifestó el alemán Thomas Tuchel: “Creo que es importante no ir a la historia porque no tiene nada que ver con nosotros y no nos ayuda. Entendemos que es una parte importante de la cultura argentina y una parte importante de lo que los mueve. Es muy triste pero es justo. Y no es algo que nos ayude a nosotros”.

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