Otamendi sería titular y toma fuerza la posibilidad de que Argentina juegue con línea de 5 ante Inglaterra

El DT estaría convencido de dar lugar a un cambio de sistema que requerirá de tres variantes respecto al duelo ante Suiza. La formación no se conocerá de manera oficial hasta una hora y media antes del partido.

Si bien Lionel Scaloni nunca confirmó alineación con antelación en lo que va del Mundial, los días de preparación para la semifinal ante Inglaterra transcurrieron incluso con mayor hermetismo del habitual respecto a los nombres y al dibujo con que la Selección Argentina afrontará el encuentro.

Por lo que se pudo ver en esos entrenamientos, siempre tratándose de indicios por saber el propio entrenador que lo que se deja ver es motivo de especial atención para el rival, surgió en las últimas horas la posibilidad de un cambio táctico que conllevaría también variantes, porque no está descartada la posibilidad de plantear una línea de cinco en defensa, sumándose Nicolás Otamendi como central adicional a Cuti Romero y Lisandro Martínez.

Según pudo saber Bolavip, esa opción cobró cada vez más fuerza. Si es así, quienes dejarían la alineación titular serían Nicolás Tagliafico, Nahuel Molina y Rodrigo De Paul en relación al equipo que inició el partido de cuartos de final ante Suiza.

Entonces, Argentina formaría ante Inglaterra con Emiliano Martínez; Giuliano Simeone, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nico González; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Otamendi ganó terreno para meterse en la formación inicial.

La revelación sobre la formación no llegará sino hasta que FIFA confirme las alineaciones oficiales hora y media antes del inicio del encuentro, debido a que Lionel Scaloni no quiso dar a Thomas Tuchel el beneficio de analizar con mayor antelación la propuesta argentina, sabiendo que es un entrenador que suele basar el propio plan en las intenciones del rival.

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¿Cómo formaría Inglaterra?

En el seleccionado inglés las cosas parecerían estar mucho más claras que en Argentina, con la duda habitual de si será titular Bukayo Saka a Noni Madueke, sumado a la certeza de que Declan Rice está en mucho mejor condición física de la que tenía para el partido de cuartos de final ante Noruega.

Así las cosas, Tuchel tendría decidido alinear con Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka o Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane.

Data clave

Lionel Scaloni analiza usar una línea de cinco defensores contra Inglaterra.

analiza usar una línea de cinco defensores contra Inglaterra. Thomas Tuchel es el director técnico de la Selección de Inglaterra.

es el director técnico de la Selección de Inglaterra. La FIFA confirmará las alineaciones oficiales hora y media antes del partido.