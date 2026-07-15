La Cabra de Bolavip no dudó y ofreció su predicción de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra

Este miércoles, los seleccionados de Argentina e Inglaterra se encuentran frente a frente en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, en el marco de las semifinales del Mundial 2026. Un partido que, sin ningún tipo de dudas, acapara la atención de propios y extraños a lo largo y a lo ancho del globo terráqueo.

En medio de ese panorama, quien volvió a aparecer en escena en la previa de este cotejo que otorga el segundo y último boleto rumbo a la final de la Copa del Mundo fue La Cabra de Bolavip. Y, como acostumbra, ofreció una contundente predicción sin ninguna duda.

Más allá de las tentaciones presentadas para inclinarse por el combinado encabezado tácticamente por Thomas Tuchel, La Cabra de Bolavip anticipó que los dirigidos por Lionel Scaloni serán los vencedores y quienes se clasifiquen para el partido decisivo. Sin ningún tipo de dudas, un mimo a las esperanzas de los argentinos.

La predicción de La Cabra de Bolavip

El cuadro del Mundial 2026