Formaciones de Uruguay vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026

Este lunes 15 de junio, en uno de los partidos correspondientes a la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, se estarán enfrentando Uruguay y Arabia Saudita por el Grupo H que también integran España y Cabo Verde (juegan también en la misma jornada).
Este encuentro, que se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, para muchos se tratará de la definición del segundo puesto de la zona, un detalle para nada menor, puesto que, si todo transcurre por el camino de la lógica, quien ocupe el lugar de escolta probablemente se mida a la Selección Argentina en los 16vos de Final.
Aunque también es cierto que ambos buscarán los 3 puntos para intentar dar el batacazo frente a España y, por qué no, arrebatarle la cima del Grupo H, lo cual podría concretar, en la primera instancia de eliminación del Mundial, el choque por la Finalissima que se suspendió en marzo (se iba a jugar en Qatar, pero el conflicto bélico en Medio Oriente enterró los planes de UEFA y Conmebol).
En cuanto a los protagonistas, ambos seleccionados llegan condicionados por un panorama médico complejo que ha obligado a los entrenadores a modificar sus planes iniciales. Por el lado de Uruguay, Marcelo Bielsa enfrenta un verdadero dolor de cabeza en la línea defensiva, ya que están completamente descartados por problemas físicos el central Ronald Araújo (quien incluso regresó a Barcelona para tratarse una lesión muscular) y el capitán José María Giménez, sumándose en el mediocampo la sensible baja de Giorgian de Arrascaeta debido a una lesión de grado dos en el gemelo.
Uruguay y Arabia Saudita se miden en el Hard Rock Stadium de Miami.
Además, los laterales Sebastián Cáceres y Matías Viña se mantienen como las principales dudas tras haber estado bajo evaluación médica hasta último momento.
En el lado de enfrente, Arabia Saudita sufre una ausencia de enorme peso en el arco: su guardameta titular, Nawaf Al-Aqidi, quedó desafectado de la convocatoria por una fuerte lesión, forzando al seleccionador Georgios Donis a depositar la total responsabilidad para la custodia de la valla en el experimentado Mohammed Al-Owais.
Formación de Uruguay para enfrentar a Arabia Saudita en el Mundial 2026
- Arquero: Fernando Muslera
- Defensores: Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña
- Centrocampistas: Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde
- Delanteros: Maximiliano Araújo, Darwin Núñez, Federico Viñas
Formación de la Selección de Arabia Saudita para el partido con Uruguay por el Mundial 2026
- Arquero: Nawaf Al-Aqeedi (o Mohammed Al-Owais)
- Defensores: Saud Abdulhamid, Hassan Altambakti, Abdulelah Al-Amri, Moteb Al-Harbi
- Centrocampistas: Mohamed Kanno, Musab Al-Juwayr, Ziyad Al-Johani, Sultan Mandash
- Delanteros: Firas Al-Buraikan, Salem Al-Dawsari
En síntesis
- Uruguay y Arabia Saudita debutan este lunes 15 de junio en el Estadio de Miami.
- El entrenador celeste Marcelo Bielsa descartó por lesión a Ronald Araújo y José María Giménez.
- El guardameta titular Nawaf Al-Aqidi quedó fuera de la convocatoria por una fuerte lesión.