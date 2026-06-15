Formaciones de Uruguay vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026

Uruguay y Arabia Saudita inician su camino en la Copa del Mundo 2026. En este artículo de BOLAVIP, las formaciones de ambos combinados.

Este lunes 15 de junio, en uno de los partidos correspondientes a la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, se estarán enfrentando Uruguay y Arabia Saudita por el Grupo H que también integran España y Cabo Verde (juegan también en la misma jornada).

Este encuentro, que se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, para muchos se tratará de la definición del segundo puesto de la zona, un detalle para nada menor, puesto que, si todo transcurre por el camino de la lógica, quien ocupe el lugar de escolta probablemente se mida a la Selección Argentina en los 16vos de Final.

Aunque también es cierto que ambos buscarán los 3 puntos para intentar dar el batacazo frente a España y, por qué no, arrebatarle la cima del Grupo H, lo cual podría concretar, en la primera instancia de eliminación del Mundial, el choque por la Finalissima que se suspendió en marzo (se iba a jugar en Qatar, pero el conflicto bélico en Medio Oriente enterró los planes de UEFA y Conmebol).

En cuanto a los protagonistas, ambos seleccionados llegan condicionados por un panorama médico complejo que ha obligado a los entrenadores a modificar sus planes iniciales. Por el lado de Uruguay, Marcelo Bielsa enfrenta un verdadero dolor de cabeza en la línea defensiva, ya que están completamente descartados por problemas físicos el central Ronald Araújo (quien incluso regresó a Barcelona para tratarse una lesión muscular) y el capitán José María Giménez, sumándose en el mediocampo la sensible baja de Giorgian de Arrascaeta debido a una lesión de grado dos en el gemelo.

Uruguay y Arabia Saudita se miden en el Hard Rock Stadium de Miami.

Además, los laterales Sebastián Cáceres y Matías Viña se mantienen como las principales dudas tras haber estado bajo evaluación médica hasta último momento.

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En el lado de enfrente, Arabia Saudita sufre una ausencia de enorme peso en el arco: su guardameta titular, Nawaf Al-Aqidi, quedó desafectado de la convocatoria por una fuerte lesión, forzando al seleccionador Georgios Donis a depositar la total responsabilidad para la custodia de la valla en el experimentado Mohammed Al-Owais.

Formación de Uruguay para enfrentar a Arabia Saudita en el Mundial 2026

Arquero: Fernando Muslera

Fernando Muslera Defensores: Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña

Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña Centrocampistas: Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde

Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde Delanteros: Maximiliano Araújo, Darwin Núñez, Federico Viñas

Formación de la Selección de Arabia Saudita para el partido con Uruguay por el Mundial 2026

Arquero: Nawaf Al-Aqeedi (o Mohammed Al-Owais)

Nawaf Al-Aqeedi (o Mohammed Al-Owais) Defensores: Saud Abdulhamid, Hassan Altambakti, Abdulelah Al-Amri, Moteb Al-Harbi

Saud Abdulhamid, Hassan Altambakti, Abdulelah Al-Amri, Moteb Al-Harbi Centrocampistas: Mohamed Kanno, Musab Al-Juwayr, Ziyad Al-Johani, Sultan Mandash

Mohamed Kanno, Musab Al-Juwayr, Ziyad Al-Johani, Sultan Mandash Delanteros: Firas Al-Buraikan, Salem Al-Dawsari

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En síntesis