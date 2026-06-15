Formaciones de España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

España y Cabo Verde se verán las caras este lunes 15 de junio en el Estadio Mercedes Benz de Atlanta por la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. En este artículo, las formaciones de ambos combinados.

Este lunes 15 de junio, en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, será el turno de la Selección de España, uno de los máximos candidatos para levantar el trofeo el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey.

El elenco que tendrá en frente, en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, será Cabo Verde. El conjunto africano es considerado el integrante más débil de una zona que también integran Arabia Saudita y Uruguay (también se enfrentarán este 15 de junio, pero en su caso lo harán en el Hard Rock Stadium de Miami desde las 16 horas local).

En cuanto a las alineaciones, se sabe que España no podrá contar con Lamine Yamal. La joya de la Roja se viene recuperando de una rotura en el tendón de la corva de la pierna izquierda que sufrió el 22 de abril durante un partido de LaLiga con el Barcelona frente al Celta de Vigo.

Al atacante Culé le cometieron una infracción dentro del área, se encargó de ejecutar, anotó e inmediatamente se lanzó al césped al sentir un fuerte dolor muscular, el cual, en definitiva, lo tiene a mal traer desde entonces, a punto tal que se perderá el debut en el Mundial 2026 y posiblemente también el duelo de la segunda jornada contra Arabia Saudita.

En esa misma línea, el otro tocado es Nico Williams. El extremo del Athletic Club de Bilbao desde hace largos meses pelea por recuperarse de una pubalgia y tampoco sería de la partida frente a Cabo Verde este lunes.

Formación de la Selección de España para enfrentar a Cabo Verde por el Mundial 2026

Arquero: Unai Simón

Unai Simón Defensores: Marcos Llorente (o Pedro Porro), Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella

Marcos Llorente (o Pedro Porro), Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella Mediocampistas: Pedri, Rodri, Fabián Ruiz

Pedri, Rodri, Fabián Ruiz Delanteros: Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Álex Baena (o Dani Olmo)

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El once de Cabo Verde para el partido con España por la Copa del Mundo 2026

Arquero: Vozinha

Vozinha Defensores: Steven Moreira (o Sidny Cabral), Roberto Lopes, Logan Costa, João Paulo

Steven Moreira (o Sidny Cabral), Roberto Lopes, Logan Costa, João Paulo Mediocampistas Defensivos: Willy Semedo, Kevin Pina

Willy Semedo, Kevin Pina Mediocampistas Ofensivos: Ryan Mendes, Jamiro Monteiro, Jovane Cabral

Ryan Mendes, Jamiro Monteiro, Jovane Cabral Delantero: Dailon Rocha Livramento

En síntesis