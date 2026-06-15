Dónde y en qué estadio se jugará España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

El combinado europeo y el conjunto africano comienzan su participación en la Copa del Mundo 2026 en el Mercedes Benz Stadium de la ciudad de Atlanta.

Este 15 de junio abrirá el Grupo H de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Pero no es solo uno de los tantos días en los que se disputarán partidos por la primera fecha de la fase de grupos, si no que será la jornada en la que hará su debut uno de los máximos candidatos a levantar el trofeo el próximo 19 de julio.

Se trata de España, vigente campeón de la Euro y finalista de las últimas dos ediciones de la UEFA Nations League, que enfrentará a Cabo Verde en el Mercedes Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, uno de los recintos más modernos del certamen ecuménico organizado por la FIFA.

Este escenario, que habitualmente es el hogar de los Atlanta Falcons (de la NFL) y del Atlanta United (de la MLS), destaca internacionalmente por su vanguardista diseño arquitectónico y su asombroso despliegue tecnológico. Su característica más icónica es su techo retráctil, inspirado en el óculo del Panteón de Roma, el cual está compuesto por ocho paneles triangulares que se deslizan de forma lineal simulando el obturador de una cámara fotográfica.

Justo debajo de esta estructura se encuentra la Halo Board, la pantalla de video circular en alta definición de 360 grados más grande del mundo, la cual rodea por completo el techo ofreciendo a los poco más de 71.000 espectadores una experiencia visual inmersiva sin precedentes en la industria deportiva.

El Mercedes Benz Stadium debuta en la Copa del Mundo con España vs. Cabo Verde. Getty Images.

Fue el primer estadio de un deporte profesional en los Estados Unidos en recibir la prestigiosa certificación LEED Platino, y el primero en el mundo en alcanzar la certificación Platinum TRUE de cero desperdicios, gracias a un riguroso programa de reciclaje y compostaje que reintegra los recursos en sus propios huertos urbanos.

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Además, cuenta con una infraestructura digital robusta compuesta por más de 1.800 puntos de acceso inalámbrico que garantizan conectividad simultánea de alta velocidad, lo que consolida a este titán de más de 1.600 millones de dólares como uno de los estadios más avanzados y eco-amigables del planeta.

Los ocho partidos que se disputarán en el Mercedes Benz Stadium

Fase de Grupos

Lunes, 15 de junio de 2026: España vs. Cabo Verde (Grupo H)

España vs. Cabo Verde (Grupo H) Jueves, 18 de junio de 2026: Chequia vs. Sudáfrica (Grupo A)

Chequia vs. Sudáfrica (Grupo A) Domingo, 21 de junio de 2026: España vs. Arabia Saudí (Grupo H) Atlanta Journal-Constitution

España vs. Arabia Saudí (Grupo H) Atlanta Journal-Constitution Miércoles, 24 de junio de 2026: Marruecos vs. Haití (Grupo C)

Marruecos vs. Haití (Grupo C) Sábado, 27 de junio de 2026: RD Congo vs. Uzbekistán (Grupo K)

Fase de Eliminación Directa

Miércoles, 1 de julio de 2026: Dieciseisavos de final (1º del Grupo L vs. 3º del Grupo E/H/I/J/K) Ticombo

Dieciseisavos de final (1º del Grupo L vs. 3º del Grupo E/H/I/J/K) Ticombo Martes, 7 de julio de 2026: Octavos de final (Ganador del Partido 86 vs. Ganador del Partido 88)

Octavos de final (Ganador del Partido 86 vs. Ganador del Partido 88) Miércoles, 15 de julio de 2026: Semifinal (Ganador del Partido 99 vs. Ganador del Partido 100)

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El fixture del Mundial 2026