Pablo Zabaleta eligió sus tres selecciones favoritas a ganar el Mundial, pero con una aclaración: “No tienen a Messi”

El pronóstico del ex jugador de Manchester City apunta a que un seleccionado europeo se quedará con el título, aunque se guardó una ficha especial para el equipo de Scaloni.

Pablo Zabaleta no ubicó a la Selección Argentina, con la que disputó los 7 partidos en Brasil 2014, entre las tres grandes candidatas a conquistar el Mundial que comenzará a disputarse el próximo jueves 11 de junio, con sede compartida por Estados Unidos, México y Canadá. Para el exjugador de Manchester City, son tres seleccionados europeos los que parten como favoritos.

“Creo que España, Francia e Inglaterra están probablemente un paso adelante del resto”, dijo en entrevista con Opta el ex defensor que será parte de la Copa del Mundo como integrante del Grupo de Estudio Técnico liderado por el ex entrenador de Arsenal Arsene Wenger.

Sin embargo, hizo una advertencia sobre el as bajo la manga con el que volverá a contar la Selección Argentina a la hora de defender el título conquistado en Qatar en 2022. “Pero ellos no tienen a Messi y eso es algo positivo para Argentina”, señaló.

Y agregó: “Es un genio, aunque ya tenga un poco más de edad, sigue teniendo momentos de magia en los que puede crear algo especial durante un partido y hacer que pasen cosas. Por eso, cuando tienes un jugador así, siempre debes tenerlo en cuenta”.

🏆 Zabaleta : "La France parmi les favoris, mais elle n'a pas Messi" pic.twitter.com/ZtGHSqps7l — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 27, 2026

El rol de Zabaleta en el Mundial

Según explicó Arsene Wenger, el Grupo de Estudio Técnico del que formará parte Pablo Zabaleta “ayudará a identificar tendencias en el juego, preparará a las futuras generaciones para desarrollar el fútbol y contribuirá a hacer del fútbol un deporte más emocionante poniendo de relieve las cualidades que los jugadores necesitarán en el futuro”.

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Para ello, el GET analizará los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA de este año desde una posición táctica única en el estadio o desde su propia sala de rendimiento en Miami. En cualquier caso, durante los encuentros tendrá acceso a seis ángulos de vídeo y miles de puntos de datos en directo. Los miembros del GET también elegirán a los ganadores de los premios del torneo.

Junto a Zabaleta, integrarán el grupo de estudio Otto Addo (Ghana), Tobin Heath (EE. UU.), Jürgen Klinsmann (Alemania), Jayne Ludlow (Gales), Michael O’Neill (Irlanda del Norte), Gilberto Silva (Brasil), Jon Dahl Tomasson (Dinamarca), Paulo Wanchope (Costa Rica), Aron Winter (Países Bajos).

Data clave

Pablo Zabaleta: ubicó a España, Francia e Inglaterra como candidatas a ganar el Mundial.

ubicó a España, Francia e Inglaterra como candidatas a ganar el Mundial. 104 partidos: analizará el Grupo de Estudio Técnico de la FIFA que integra Zabaleta.

analizará el Grupo de Estudio Técnico de la FIFA que integra Zabaleta. 11 de junio: iniciará el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.