En Argentina hay una nueva alternativa para ver el Mundial 2026 por TV

Este martes, Flow hizo oficial que transmitirán partidos de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá está a la vuelta de la esquina y las compañías televisivas continúan buscando la manera de satisfacer a sus usuarios para que puedan observar la competencia donde la Selección Argentina defenderá el título logrado hace tres años y medio.

Luego de que TyC Sports anunciara a mediados de mayo que transmitiría el torneo más importante del año, algo que en principio no ocurriría y había generado un gran asombro, quien se sumó ahora es Flow, la empresa que antiguamente era conocida como CableVisión.

A diferencia de otros canales y prestadores, la multinacional que también puede verse en Paraguay y Uruguay, además de Argentina, tendrá una ventaja por sobre sus competidores: contará con todas las señales de DSports que televisarán los 104 encuentros del torneo (sin pagar un plus).

TV

TyC Sports: 50 partidos

Telefe: 30 partidos

TV Pública: semifinales y la final (además de los de la Selección Argentina)

DSports: 104 partidos

Flow: 104 partidos

STREAMING

Disney+: 30 partidos

Paramount+: 104 partidos

Julián Alvarez con el trofeo que Argentina consiguió en Qatar en 2022.

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Todas las alternativas para ver el Mundial 2026 en Argentina

En los tiempos que corren, la televisación del Mundial 2026 será a través de la televisión de aire, con la transmisión de la TV Pública y Telefé, mientras que por cable será por TyC Sports. En todos estos casos se pasarán los partidos de la Selección Argentina y algunos otros, pero no los 104.

Por otro lado, en streaming, el Mundial 2026 se podrá ver tanto por Disney+ como también por DGO. Flow también pasará los partidos de la Selección Argentina a través de su plataforma online. Además, Paramaount+ hará lo propios con los duelos de la Albiceleste y también otros encuentros selectos.

Scaloni entregó la prelista de 55 jugadores para el Mundial

EMILIANO MARTÍNEZ – Aston Villa

GERÓNIMO RULLI – Olympique de Marsella

JUAN MUSSO – Atlético de Madrid

WALTER BENÍTEZ – Crystal Palace FC

FACUNDO CAMBESES – Racing Club

SANTIAGO BELTRAN – River Plate

AGUSTÍN GIAY – Palmeiras

GONZALO MONTIEL – River Plate

NAHUEL MOLINA – Atlético de Madrid

NICOLÁS CAPALDO – Hamburgo SV

KEVIN MAC ALLISTER – Union Saint Gilloise

LUCAS MARTINEZ QUARTA – River Plate

MARCOS SENESI – Bournemounth

LISANDRO MARTÍNEZ – Manchester United

NICOLÁS OTAMENDI – SL Benfica

GERMÁN PEZZELLA – River Plate

LEONARDO BALERDI – Olympique de Marsella

CRISTIAN ROMERO – Tottenhman Hotspur

LAUTARO DI LOLLO – Boca Juniors

ZAID ROMERO – Getafe CF

FACUNDO MEDINA – Olympique de Marsella

MARCOS ACUÑA – River Plate

NICOLÁS TAGLIAFICO – Olympique de Lyon

GABRIEL ROJAS – Racing Club

MÁXIMO PERRONE – Calcio Como 1907

LEANDRO PAREDES – Boca Juniors

GUIDO RODRÍGUEZ – Valencia CF

ANÍBAL MORENO – River Plate

MILTON DELGADO – Boca Juniors

ALAN VARELA – FC Porto

EZEQUIEL FERNÁNDEZ – Bayer Leverkusen

RODRIGO DE PAUL – Inter de Miami

EXEQUIEL PALACIOS – Bayer Leverkusen

ENZO FERNÁNDEZ – Chelsea

ALEXIS MAC ALLISTER – Liverpool

GIOVANI LO CELSO – Real Betis Balompié

NICOLÁS DOMÍNGUEZ – Nottingham Forest

EMILIANO BUENDIA – Aston Villa

VALENTÍN BARCO – Racing Club de Estrasburgo

LIONEL MESSI – Inter de Miami

NICOLÁS PAZ – Calcio Como 1907

FRANCO MASTANTUONO – Real Madrid

THIAGO ALMADA – Atlético de Madrid

TOMÁS ARANDA – Boca Juniors

NICOLÁS GONZÁLEZ – Atlético de Madrid

ALEJANDRO GARNACHO – Chelsea

GIULIANO SIMEONE – Atlético de Madrid

MATÍAS SOULÉ – AS Roma

CLAUDIO ECHEVERRI – Girona Fútbol Club

GIANLUCA PRESTIANNI – SL Benfica

SANTIAGO CASTRO – Bologna FC

LAUTARO MARTÍNEZ – Internazionale de Milán

JOSÉ MANUEL LÓPEZ – Palmeiras

JULIÁN ÁLVAREZ – Atlético de Madrid

MATEO PELLEGRINO – Parma Calcio

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Lionel Messi besa el trofeo de la Copa del Mundo.

El fixture de Argentina en el Mundial 2026

16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City

22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas

27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas

DATOS CLAVES

Flow y DSports transmitirán los 104 partidos del Mundial sin pagar un plus.

transmitirán los 104 partidos del Mundial sin pagar un plus. TyC Sports televisará 50 encuentros del torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

televisará 50 encuentros del torneo en Estados Unidos, México y Canadá. TV Pública emitirá los juegos de la Selección Argentina, las semifinales y final.