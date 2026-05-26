En Argentina hay una nueva alternativa para ver el Mundial 2026 por TV

El inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá está a la vuelta de la esquina y las compañías televisivas continúan buscando la manera de satisfacer a sus usuarios para que puedan observar la competencia donde la Selección Argentina defenderá el título logrado hace tres años y medio.
Luego de que TyC Sports anunciara a mediados de mayo que transmitiría el torneo más importante del año, algo que en principio no ocurriría y había generado un gran asombro, quien se sumó ahora es Flow, la empresa que antiguamente era conocida como CableVisión.
A diferencia de otros canales y prestadores, la multinacional que también puede verse en Paraguay y Uruguay, además de Argentina, tendrá una ventaja por sobre sus competidores: contará con todas las señales de DSports que televisarán los 104 encuentros del torneo (sin pagar un plus).
TV
- TyC Sports: 50 partidos
- Telefe: 30 partidos
- TV Pública: semifinales y la final (además de los de la Selección Argentina)
- DSports: 104 partidos
- Flow: 104 partidos
STREAMING
- Disney+: 30 partidos
- Paramount+: 104 partidos
Julián Alvarez con el trofeo que Argentina consiguió en Qatar en 2022.
Todas las alternativas para ver el Mundial 2026 en Argentina
En los tiempos que corren, la televisación del Mundial 2026 será a través de la televisión de aire, con la transmisión de la TV Pública y Telefé, mientras que por cable será por TyC Sports. En todos estos casos se pasarán los partidos de la Selección Argentina y algunos otros, pero no los 104.
Por otro lado, en streaming, el Mundial 2026 se podrá ver tanto por Disney+ como también por DGO. Flow también pasará los partidos de la Selección Argentina a través de su plataforma online. Además, Paramaount+ hará lo propios con los duelos de la Albiceleste y también otros encuentros selectos.
Scaloni entregó la prelista de 55 jugadores para el Mundial
- EMILIANO MARTÍNEZ – Aston Villa
- GERÓNIMO RULLI – Olympique de Marsella
- JUAN MUSSO – Atlético de Madrid
- WALTER BENÍTEZ – Crystal Palace FC
- FACUNDO CAMBESES – Racing Club
- SANTIAGO BELTRAN – River Plate
- AGUSTÍN GIAY – Palmeiras
- GONZALO MONTIEL – River Plate
- NAHUEL MOLINA – Atlético de Madrid
- NICOLÁS CAPALDO – Hamburgo SV
- KEVIN MAC ALLISTER – Union Saint Gilloise
- LUCAS MARTINEZ QUARTA – River Plate
- MARCOS SENESI – Bournemounth
- LISANDRO MARTÍNEZ – Manchester United
- NICOLÁS OTAMENDI – SL Benfica
- GERMÁN PEZZELLA – River Plate
- LEONARDO BALERDI – Olympique de Marsella
- CRISTIAN ROMERO – Tottenhman Hotspur
- LAUTARO DI LOLLO – Boca Juniors
- ZAID ROMERO – Getafe CF
- FACUNDO MEDINA – Olympique de Marsella
- MARCOS ACUÑA – River Plate
- NICOLÁS TAGLIAFICO – Olympique de Lyon
- GABRIEL ROJAS – Racing Club
- MÁXIMO PERRONE – Calcio Como 1907
- LEANDRO PAREDES – Boca Juniors
- GUIDO RODRÍGUEZ – Valencia CF
- ANÍBAL MORENO – River Plate
- MILTON DELGADO – Boca Juniors
- ALAN VARELA – FC Porto
- EZEQUIEL FERNÁNDEZ – Bayer Leverkusen
- RODRIGO DE PAUL – Inter de Miami
- EXEQUIEL PALACIOS – Bayer Leverkusen
- ENZO FERNÁNDEZ – Chelsea
- ALEXIS MAC ALLISTER – Liverpool
- GIOVANI LO CELSO – Real Betis Balompié
- NICOLÁS DOMÍNGUEZ – Nottingham Forest
- EMILIANO BUENDIA – Aston Villa
- VALENTÍN BARCO – Racing Club de Estrasburgo
- LIONEL MESSI – Inter de Miami
- NICOLÁS PAZ – Calcio Como 1907
- FRANCO MASTANTUONO – Real Madrid
- THIAGO ALMADA – Atlético de Madrid
- TOMÁS ARANDA – Boca Juniors
- NICOLÁS GONZÁLEZ – Atlético de Madrid
- ALEJANDRO GARNACHO – Chelsea
- GIULIANO SIMEONE – Atlético de Madrid
- MATÍAS SOULÉ – AS Roma
- CLAUDIO ECHEVERRI – Girona Fútbol Club
- GIANLUCA PRESTIANNI – SL Benfica
- SANTIAGO CASTRO – Bologna FC
- LAUTARO MARTÍNEZ – Internazionale de Milán
- JOSÉ MANUEL LÓPEZ – Palmeiras
- JULIÁN ÁLVAREZ – Atlético de Madrid
- MATEO PELLEGRINO – Parma Calcio
Lionel Messi besa el trofeo de la Copa del Mundo.
El fixture de Argentina en el Mundial 2026
- 16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City
- 22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas
- 27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas
DATOS CLAVES
- Flow y DSports transmitirán los 104 partidos del Mundial sin pagar un plus.
- TyC Sports televisará 50 encuentros del torneo en Estados Unidos, México y Canadá.
- TV Pública emitirá los juegos de la Selección Argentina, las semifinales y final.