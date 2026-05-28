Fue barrendero y tiene un récord Guinness: Alireza Beiranvand, la figura que tendrá Irán para el Mundial 2026

Por cuarta edición consecutiva, la Selección de Irán logró la clasificación a la Copa del Mundo. En esta oportunidad, formará parte del Grupo G, en el que se enfrentará ante la Selección de Bélgica, la Selección de Egipto y la Selección de Nueva Zelanda en búsqueda de la clasificación a la próxima instancia.

A falta de conocer la lista definitiva de convocados, quien dirá presente nuevamente es el arquero Alireza Beiranvand, que disputará su tercer Mundial consecutivo y que buscará seguir haciendo historia en el arco iraní, ya que tiene el récord de vallas invictas en el seleccionado.

Para llegar a este momento, el arquero de 33 años tuvo un recorrido difícil, ya que no contó con el apoyo de sus padres que querían que sea trabajador. “Quería ir a Teherán a buscar un equipo en el que jugar, pero mi familia necesitaba mi apoyo económico y por eso se oponía”, reveló en una oportunidad. Tal es así que para frustrar su sueño de ser futbolista, sus padres le rompieron sus guantes.

Más allá de esto, a los 15 años viajó desde su Sarab-e-Yas natal a la capital de Irán, Teherán, en búsqueda de un club. Allí hasta conseguir una oportunidad tuvo que trabajar como repartidor de pizzas, mozo, barrendero e incluso en un lavadero de autos.

Luego de pasar por todo esto, en 2011 cumplió su sueño: debutar en primera división. Lo hizo de la mano del club Naft, donde poco a poco llamó la atención tanto de importantes clubes como de la Selección de Irán. En 2016 pasó al Persépolis, uno de los clubes más importantes del país y esto le valió la convocatoria a la selección.

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Debido a estas buenas actuaciones, en 2017 se convirtió en el primer jugador iraní en estar nominado a los Premios The Best de la FIFA y terminó noveno en la votación a mejor arquero del mundo. Además fue el segundo con más partidos sin recibir goles en esa temporada.

En el Mundial 2018 siguió escalando en su carrera y vivió un momento clave, ya que en el empate 1 a 1 frente a Portugal por la fase de grupos le atajó un penal a Cristiano Ronaldo que se hizo viral y le valió ser nominado al premio a mejor futbolista asiático de la temporada, aunque no lo pudo ganar.

Ali Beiranvand le atajó un penal a Cristiano Ronaldo en Rusia 2018.

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Desde allí su carrera comenzó a escalar y tuvo oportunidades en Europa. Primero pasó por el Royal Antwerp de Bélgica, donde llegó a jugar UEFA Europa League, y luego pasó al Boavista de Portugal. Actualmente se desempeña en Tractor Sazi, del fútbol de Azerbaiyán.

El récord Guinness de Beiranvand

Una de las características del arquero es su saque en largo con el brazo. Tal es así que logró el récord Guinness en 2016, ya que en un partido contra Corea del Sur realizó un saque de 61 metros, por lo que rompió con esta marca que todavía mantiene desde hace 10 años.

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