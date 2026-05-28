Cómo ver Boca vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores: qué canal lo pasa por TV, probables formaciones y a qué hora empieza

Todos los detalles del partido entre el Xeneize y el Cruzado, correspondiente a la sexta fecha de la fase de grupos del certamen continental.

Este jueves 28 de mayo, en La Bombonera de Buenos Aires, Boca Juniors y Universidad Católica de Chile se encontrarán frente a frente bajo la órbita de la sexta y última fecha de la fase de grupos de la actual edición de la Copa Libertadores de América. Un partido completamente trascendental para ambos combinados.

No es un detalle menor que los encabezados estratégicamente por Claudio Úbeda llegan a este cotejo acumulando tres partidos sin ganar por la Copa Libertadores y con la obligación de sumar de a tres puntos para meterse en los octavos de final. Como consecuencia de ello, no hay ningún tipo de margen de error para El Xeneize.

Por su parte, Universidad Católica se posiciona actualmente primero en su grupo después de la reciente victoria contra Barcelona de Guayaquil. Sin embargo, los dirigidos por Daniel Garnero no pueden relajarse ni mucho menos, puesto que, con una derrota en la cancha de Boca y un triunfo de Cruzeiro, se quedarían con las manos vacías.

Boca supo vencer a Católica en Chile. (Foto: Getty)

Qué canal pasa Boca vs. Universidad Católica

El partido entre Boca Juniors y Universidad Católica de Chile, correspondiente a la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, podrá visualizarse por intermedio de las pantallas de Fox Sports, Telefé y Disney+.

A qué hora se juega Boca vs. Universidad Católica

Boca Juniors y Universidad Católica de Chile se enfrentarán este jueves 28 de mayo, desde las 21:30 horas de la República Argentina, en La Bombonera de Buenos Aires.

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Probables formaciones de Boca y Universidad Católica

BOCA: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Exequiel Zeballos y Milton Giménez.

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui; Jimmy Martínez, Justo Giani, Clemente Montes; Fernando Zampedri.

Los árbitros de Boca vs. Universidad Católica

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

Asistente 1: Alexander Guzmán (Colombia)

Asistente 2: Cristian Aguirre (Colombia)

Cuarto árbitro: Carlos Ortega (Colombia)

VAR: David Rodríguez (Colombia)

AVAR: Jhon León (Colombia)

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Las posiciones de la Copa Libertadores

DATOS CLAVE

Boca Juniors vs. Universidad Católica: jugarán el jueves 28 de mayo a las 21:30.

Fox Sports, Telefé y Disney+: transmitirán el partido de la Copa Libertadores 2026.

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