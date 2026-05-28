Cómo ver Cruzeiro vs. Barcelona SC por la Copa Libertadores: qué canal lo pasa por TV, probables formaciones y a qué hora empieza

Todos los detalles del partido entre brasileños y ecuatorianos, correspondiente a la sexta fecha de la fase de grupos del certamen continental.

Este jueves 28 de mayo, en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte, Cruzeiro y Barcelona Sporting Club de Ecuador se encontrarán frente a frente bajo la órbita de la sexta y última fecha de la fase de grupos de la actual edición de la Copa Libertadores de América. Se trata de un duelo totalmente trascendental para los brasileños.

¿El motivo? Cruzeiro llega a este partido segundo en la tabla de posiciones del Grupo D, con 8 puntos, por debajo de Universidad Católica de Chile pero por encima de Boca Juniors. Con una victoria, independientemente de lo que pase en el compromiso entre el Xeneize y el Cruzado, se asegurará el boleto rumbo a octavos de final.

Distinto es el panorama de la entidad de la ciudad de Guayaquil, que arribará a este cotejo con solamente 3 unidades en su haber, producto de aquella victoria contra Boca en Ecuador. Barcelona no tiene ninguna chance de seguir con vida en la Copa Libertadores y, debido a que tiene 4 puntos menos que el Xeneize, tampoco de ir a la Copa Sudamericana en el tercer escalón.

Qué canal pasa Cruzeiro vs. Barcelona SC

El partido entre Cruzeiro y Barcelona Sporting Club de Guayaquil, correspondiente a la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, podrá visualizarse de manera exclusiva a través de la plataforma de Disney+.

A qué hora se juega Cruzeiro vs. Barcelona SC

Cruzeiro y Barcelona Sporting Club se enfrentarán este jueves 28 de mayo, desde las 21:30 horas de la República Argentina, en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte, en Brasil.

Probables formaciones de Cruzeiro y Barcelona SC

CRUZEIRO: Otávio; Kaua Moraes, Fabricio Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva; Keny Arroyo, Matheus Pereira, Christian; Kaio Jorge.

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BARCELONA: José Contreras; Álex Rangel, Cristian Báez, Bryan Carabalí, Lucas Sosa, Gustavo Vallecilla; Matías Lugo, Milton Céliz, Johnny Quiñones; Héctor Villalba y Luis Cano.

Los árbitros de Cruzeiro vs. Barcelona SC

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay)

Asistente 1: Andrés Nievas (Uruguay)

Asistente 2: Mathías Muñiz (Uruguay)

Cuarto árbitro: José Burgos (Uruguay)

VAR: Leodán González (Uruguay)

AVAR: Héctor Bergalo (Uruguay)

Las posiciones de la Copa Libertadores

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DATOS CLAVE

Jueves 28 de mayo a las 21:30: Cruzeiro recibe a Barcelona en el Mineirao.

Transmisión exclusiva por Disney+: del partido entre Cruzeiro y Barcelona por Copa Libertadores.

Cruzeiro llega con 8 puntos: con una victoria sobre Barcelona clasifica a octavos.