Sinner explicó sus problemas físicos, pero reconoció a Juan Manuel Cerúndolo por derrotarlo en Roland Garros: “Choqué contra un muro”

El número 1 del mundo puso el foco en su malestar, pero premió al argentino por el que fue el triunfo más importante de su carrera.

Jannik Sinner parecía encaminado a conseguir una nueva y contundente victoria este jueves en Roland Garros, certamen que en ausencia de Carlos Alcaraz lo tenía como amplio favorito a quedarse con el título. El italiano se había llevado los dos primeros sets ante un Juan Manuel Cerúndolo que hasta entonces había podido poco más que batallar, pero volvieron a aparecer los calambres que ya lo habían puesto en riesgo en el Abierto de Australia. Y todo cambió.

Buscando recuperarse, consiguió que el juez de silla la concediera permiso para ir al baño en pleno desarrollo de un game, algo que no debería suceder, pero a su regreso no logró evitar que el argentino le quebrara el servicio, para terminar llevándose el tercer set por 7-5. Fue el final para el número uno, que sin lograr tomar esa oportunidad de jugar un partido corto, no resistió en los siguientes dos y los cedió por 1-6.

Consumada su inesperada eliminación, Sinner compareció en rueda de prensa para explicar cómo lo habían afectado los problemas físicos que, según describió, fueron incluso más limitantes que los que sufrió en Australia. Sin embargo, intentó darle mérito a Cerúndolo por la que sin dudas fue la victoria más importante de su carrera.

“Hoy no me sentía muy bien en la pista, pero puede pasar. Estaba en una buena posición, también en el tercer set, pero no pude cerrarlo con mi servicio. Luego tuve bastantes problemas, pero sí, también tengo que felicitarle a él. No quiero quitarle mérito, jugó un partido muy sólido, especialmente al final. Así es este deporte”, manifestó Jannik Sinner en el inicio de su conferencia de despedida.

Cerúndolo mostró gran respeto por Sinner después de consumar la victoria más importante de su carrera.

“Empecé a sentirme muy mareado, muy bajo de energía. Intenté cerrar el partido con mi saque, pero no tenía mucha energía. En el cuarto set me dejé ir un poco intentando guardar algo más para el quinto. El primer juego fue muy importante, no pude mantener el servicio, pero luego ya todo fue cuesta abajo. Esta mañana me desperté y no me sentía muy bien. Intenté mantener los puntos muy cortos, al principio estaba golpeando muy limpio, muy bien, y luego simplemente choqué contra un muro, eso fue todo”, profundizó luego sobre su malestar.

Publicidad

Al ser requerido sobre la acumulación de circunstancias que derivaron en la derrota, Sinner ya no volvió a hacer mención de su rival y puso el foco exclusivamente en el trajín de su temporada y en lo mal que se había sentido desde el inicio del día.

“Creo que, en general, muchas cosas se juntaron. No hay una sola razón. He jugado mucho, no tuve mucho tiempo para recuperarme, llegué aquí y el primer partido fue realmente bueno, muy sólido, pero ya sabes, cuando vuelves al día siguiente no tienes mucho tiempo, aunque terminé tarde, pero no exageradamente tarde. Esta mañana sentí que no había dormido muy bien. Cuando me desperté estaba un poco mal, pero ya sabes, esto puede pasar. Normalmente en los Grand Slams hay un par de días en los que no te sientes perfecto y hoy fue uno de esos días”, resumió.

Los torneos anteriores no fueron excusa

Jannik Sinner dijo no arrepentirse de su maratón de partidos previa, por haber sido campeón tanto en el Masters de Madrid como en Roma. “Si no hubiese jugado alguno de los dos, tal vez igual llegaba aquí y tenía un día como este en el que me sentí enfermo. Mirar atrás siempre es muy difícil, gané tres torneos en tierra, fueron resultados increíbles. La racha que tuve fue asombrosa, este era mi principal objetivo. Una eliminación tan temprana aquí no era lo que buscaba, pero tampoco sabes si las cosas habrían cambiado”, reflexionó.

Publicidad

Data clave