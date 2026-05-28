Briatore reconoció que Colapinto se está ganando la renovación en Alpine para la F1 2027: “Tiene el talento”

Flavio Briatore todavía no se anima a confirmarlo, pero se mostró más que conforme con lo que está haciendo el argentino hasta ahora.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está demostrando que Franco Colapinto es un piloto hecho y derecho, y que es capaz de llevar un auto entre los diez mejores de la parrilla. El mundo se está dando cuenta de ello, pero el primero en confiar fue Flavio Briatore, y ahora está sacando pecho de eso.

El italiano habló en la presentación de Gucci como Main Sponsor de Alpine para la temporada 2027, y entre las preguntas que llegaron de la prensa, hubo una sobre el presente de Franco Colapinto y la posibilidad de repetir la dupla en el primer año del nuevo equipo Gucci Racing Alpine.

Gasly-Colapinto podría seguir como dupla para el Gucci Racing Alpine de 2027.

“Por el momento lo tenemos a Gasly, y lo tenemos a Colapinto. Para 2027 lo tenemos a Gasly porque hemos firmado un contrato a largo plazo con él, y luego veremos. Espero que Franco siga haciendo el trabajo que está haciendo ahora y continúe así hasta el final de la temporada“, expresó el italiano.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está en Disney+

Luego de dejar caer que Franco tiene todas las herramientas para sostener su asiento de cara a la próxima temporada, Briatore continuó destacando al argentino: “Creo en el talento que tiene Franco, hemos pasado mucho tiempo juntos, hablando, y está mucho más maduro. El año pasado todavía era un chico, con mucha presión encima, porque no sabía si seguiría en el equipo en la siguiente carrera”, explicó.

Franco Colapinto fue destacado por su talento y madurez. (Getty)

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“Honestamente, creo que Franco tiene el talento para ser uno de los pilotos top“, afirmó Briatore. “En Canadá hizo un trabajo superlativo; no estuvo en la FP1 del viernes por un problema de la batería, luego se subió al auto, clasificó y se metió en el top ten. Cosas como esas no son normales, no es usual ver a un piloto hacer cosas como esas“, completó el italiano, elogiando las recientes actuaciones de Colapinto.

El cabeza a cabeza entre Franco Colapinto y Pierre Gasly en 2026

En lo que va de la temporada 2026, Pierre Gasly está adelantando a Franco Colapinto por cinco puntos en el campeonato del mundo. Gasly está octavo con 20 puntos, mientras que Colapinto se ubica undécimo, con 15 unidades. En el cabeza a cabeza, son 3 las veces que el francés quedó por delante del argentino, y 2 en las que pasó lo opuesto.

Colapinto y Gasly están teniendo una temporada muy pareja en cuanto a nivel.

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En carreras sprint, Gasly también lo aventaja a Colapinto por 2 a 1. Mientras que en Clasificaciones, la misma tónica de 3 a 2 se mantiene para el francés, aunque en sprints, el 2 a 1 es en favor de Colapinto. Ahora bien, los números fríos son esos, pero la tendencia es favorable al argentino, que se impuso en todas las últimas sesiones de estos dos fines de semana, salvo la sprint de Miami.

Veremos si la tendencia continúa el próximo fin de semana del 5, 6 y 7 de junio, cuando tenga lugar el Gran Premio de Mónaco, la sexta cita de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Síntesis

Flavio Briatore evaluará a Franco Colapinto hasta final de temporada para definir su futuro.

evaluará a Franco Colapinto hasta final de temporada para definir su futuro. Franco Colapinto entró al top diez de Canadá sin disputar la FP1, destacó Briatore.

entró al top diez de Canadá sin disputar la FP1, destacó Briatore. “Pilotos top” fue la frase utilizada por Briatore para describir el talento del argentino.