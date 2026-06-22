Gallardo y Tevez reaccionaron al partido de Messi contra Austria: de la sorpresa por el penal errado al abrazo de gol

Los dos emblemas del fútbol argentino siguieron desde el estadio la victoria de Argentina ante Austria: y explotaron de alegría en el doblete de Leo.

Lionel Messi volvió a tener una cita con la historia en la Copa del Mundo. Con su doblete ante Austria, el capitán argentino llegó a los 17 gritos mundialistas y se convirtió en el máximo artillero histórico de la competición, con el único lamento de haber fallado un penal que le privó el hat-trick. Y entre los miles de hinchas presentes en Dallas, quienes vivieron cada episodio en primera fila fueron nada menos que Marcelo Gallardo y Carlos Tevez.

Tanto el exentrenador de River como el ídolo de Boca estuvieron en el estadio como comentaristas de ESPN junto a Sebastián Vignolo. A través de una emisión especial en la que también participa Sergio Agüero, las figuras analizan cada detalle del juego mientras una cámara registra sus reacciones desde la tribuna, dejando momentos que no tardaron en viralizarse en las redes sociales.

De hecho, el único trago amargo de la noche llegó cuando Leo malogró su penal al comienzo del partido. Los dos referentes del fútbol argentino quedaron prácticamente inmóviles durante algunos segundos cuando la pelota dio contra los carteles publicitarios, con un gesto serio y sin poder creer lo que veían. Incluso el Kun, desde su propio espacio, optó por dar la espalda a la jugada y no mirar la ejecución.

¡LA REACCIÓN DEL MUÑE Y CARLITOS ES LA DE TODOS! Gallardo y Tevez no pueden creer el penal errado de Leo Messi en el arranque del partido ante Austria.



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Sin embargo, la noche tenía guardado otro destino para Messi. Leo terminó encontrando revancha a la media hora de partido tras conectar un pase atrás de Facundo Medina que valió para romper el cero. Y lógicamente, esta vez la reacción de Gallardo y Tevez fue completamente distinta.

Los dos explotaron de alegría desde sus asientos. Tras levantarse de sus asientos para festejar, el Muñeco apoyó una mano sobre el hombro del Apache en un gran gesto espontáneo de camaradería, mientras el exdelantero sonreía y apretaba los puños.

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¡AHORA SI LO GRITARON! El festejo del Muñeco Gallardo y Carlitos Tevez al golazo de Leo Messi ante Austria.



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Pero todavía faltaba el broche de oro para una noche inolvidable. Cuando el partido ingresaba en el epílogo, Messi volvió a aparecer para liquidar el encuentro y escribir otro capítulo dorado en los mundiales.

La segunda conquista fue celebrada con mayor entusiasmo por parte de los dos exfutbolistas. Gallardo se levantó para gritar el gol con una sonrisa de oreja a oreja, a la vez que Tevez acompañó el festejo con aplausos y gestos de satisfacción.

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¡DE PIE PARA GRITARLO Y APLAUDIRLO! ASÍ FESTEJARON GALLARDO Y TEVEZ EL DOBLETE DE LEO MESSI ANTE AUSTRIA.



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De figuras rivales con las camisetas de Boca y River, a compartir espacio para verse rendidos ante una nueva exhibición del ’10’. Una situación que solo Leo puede conseguir, y que ambos no dudaron en dedicarse a disfrutar mientras lo ven reescribiendo los libros de historia.

Datos clave

Lionel Messi marcó un doblete ante Austria y es el máximo goleador histórico de los Mundiales con 17 tantos.

marcó un doblete ante Austria y es el de los Mundiales con 17 tantos. Marcelo Gallardo y Carlos Tevez presenciaron el partido en Dallas como comentaristas para ESPN.

y presenciaron el partido en Dallas como comentaristas para ESPN. El capitán argentino erró un penal al comienzo del partido antes de anotar sus dos goles.