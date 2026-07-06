Gianni Infantino, sincero tras el escándalo del Mundial: “Recibí una llamada de Donald Trump”

El presidente de la FIFA emitió un comunicado para informar el accionar durante la anulación de la expulsión de Folarin Balogun antes de Estados Unidos vs. Bélgica.

En las últimas horas, todo gira en torno al gran escándalo de la Copa del Mundo 2026. Luego de que la FIFA informó que quedó en suspenso el castigo a Folarin Balogun y por eso está disponible para enfrentar a Bélgica, el propio Donald Trump confirmó que él mismo pidió la revisión. En medio de ese contexto, Gianni Infantino emitió un comunicado para expresar su postura.

Cabe recordar que el delantero fue expulsado, pero podrá jugar, ya que el ente le impuso un “periodo de prueba” durante un año y la tarjeta roja ante Bosnia está en stand by. Por ese motivo, el goleador de Estados Unidos en lo que va del Mundial, está en condiciones de disputar el encuentro ante el combinado europeo por los octavos de final, con la ilusión de clasificar.

Donald Trump y Gianni Infantino. (Getty Images)

Lo cierto es que, de forma contundente, Infantino escribió: “Los órganos judiciales de la FIFA son independientes, operan de manera autónoma“. Inmediatamente después, el presidente del ente regular, expresó: “Leo las decisiones del Comité Disciplinario de la FIFA cuando se emiten. A veces me sorprenden. A veces estoy de acuerdo con ellas, y a veces no“.

Sin embargo, reveló: “Sí, discuto regularmente asuntos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA con el Presidente de Estados Unidos, y en este asunto, recibí una llamada de Donald Trump, tal como recibo llamadas de jefes de estado, funcionarios gubernamentales, partes interesadas en el fútbol y ejecutivos empresariales de todo el mundo sobre muchos temas diferentes“.

Donald Trump y Gianni Infantino. (Getty Images)

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El comunicado de Gianni Infantino

“He visto los comentarios públicos con respecto a la decisión del Comité Disciplinario independiente de la FIFA relacionada con la suspensión de Folarin Balogun, y me gustaría reiterar un principio fundamental de la gobernanza de la FIFA.

Los órganos judiciales de la FIFA son independientes. Operan de manera autónoma, aplican el Código Disciplinario de la FIFA y deciden los casos en base a las regulaciones aplicables y los hechos específicos ante ellos. Su independencia es esencial para la credibilidad e integridad del fútbol, y esto debe respetarse siempre.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. (Getty Images)

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Sí, discuto regularmente asuntos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA con el Presidente de los Estados Unidos, y en este asunto, recibí una llamada del Presidente Donald Trump, tal como recibo llamadas de jefes de estado, funcionarios gubernamentales, partes interesadas en el fútbol y ejecutivos empresariales de todo el mundo sobre muchos temas diferentes.

Durante nuestra conversación, expliqué que había un proceso legal en curso que involucraba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería decidido en su momento por los órganos competentes. Así es como funciona el sistema de la FIFA, y es un principio que siempre defenderé.

Leo las decisiones del Comité Disciplinario de la FIFA cuando se emiten. A veces me sorprenden. A veces estoy de acuerdo con ellas, y a veces no. Sin embargo, lo que siempre hago es respetar esas decisiones y la autonomía de los órganos que las toman. Si nos gusta personalmente una decisión o no es irrelevante.

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Donald Trump y Gianni Infantino. (Getty Images)

El respeto por las instituciones independientes y el estado de derecho es lo que protege la integridad de nuestras competiciones y la credibilidad de la FIFA en todo momento”.