Donald Trump confesó su intervención para anular la expulsión de Balogun en el Mundial: “Pedí una revisión”

El presidente de Estados Unidos reconoció charlas con la FIFA en la previa del partido ante Bélgica por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Este lunes, la Selección de Estados Unidos se enfrenta a Bélgica por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 y, mientras los focos deberían apuntar a lo futbolístico, se abrió una insólita polémica. Debido a que la FIFA decidió anular la suspensión de Folarin Bolagun que había sido expulsado ante Bosnia, ahora Donald Trump reconoció su intervención y el pedido que hizo.

Cabe recordar que el delantero vio la tarjeta roja en el anterior partido pero, tal como informó el ente regulador, tiene permitido jugar. Esto se debe a que el castigo quedó en suspenso durante un “periodo de prueba de un año”, atado a su comportamiento sobre el campo de juego. Eso sí, el mandatario norteamericano no titubeó al revelar su participación.

Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos. (Getty Images)

Lo cierto es que, tras la noticia de la habilitación a Balogun, el presidente estadounidense fue contundente. “Fueron dos tipos corriendo a toda velocidad que casualmente chocaron entre sí…“, manifestó en primera instancia el líder del partido republicano. Inmediatamente después redobló la apuesta. “Así que sí, pedí una revisión por parte de la FIFA“, sentenció Trump.

En el mismo discurso público delante de los medios de comunicación, aseguró: “Nunca había visto algo así“. En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Vi la jugada… eso no fue una falta. Ni siquiera fue una infracción“, insistió nuevamente el hombre cercano a Gianni Infantino, máximo dirigente de la FIFA.

.@POTUS on Balogun's red card: "I've never seen anything like it. I saw the play… that wasn't a foul. That wasn’t even an infraction. That was two guys running full speed that happened to crash into each other… So yes, I asked for a review by FIFA." pic.twitter.com/25PzmogkEt — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 6, 2026

Publicidad

De hecho, un Senador aliado a Trump, le agradeció la participación. “En nombre de todos los estadounidenses, gracias por deshacerse de esa ridícula tarjeta roja“, deslizó Ted Cruz ante las cámaras. No conforme con eso, continuó y soltó una frase que hizo aún más ruido. “Fue espectacular. Hubo una razón por la que el trofeo de la FIFA estuvo aquí tanto tiempo como lo estuvo“, añadió.

Cruz: On behalf of all Americans, thank you for getting rid of that ridiculous red card.



President Trump: That was interesting.



Cruz: It was spectacular. There was a reason the FIFA trophy sat here for as long as it did pic.twitter.com/LoCwAvWLuu — Acyn (@Acyn) July 6, 2026

FIFA “perdonó” la expulsión de Folarin Balogun

Según informaron desde la FIFA, la sanción de Balogun quedó en suspenso. Si bien es una situación prácticamente inédita y más durante una Copa del Mundo, la realidad marca que está disponible para enfrentar a Bélgica por los octavos de final, por lo que Mauricio Pochettino puede utilizarlo como titular, tal como habitualmente sucede en la formación inicial.

Publicidad

Cabe destacar que no se puede apelar una tarjeta roja ni su suspensión. Sin embargo, Folarin puede jugar a pesar de haber sido expulsado por una falta sobre el defensor bosnio Tarik Muharemovic. Este drástico cambio sobre lo reglamentario despertó las alarmas en el combinado europeo, ya que el elenco norteamericano contará con su goleador (3 tantos en el Mundial).

Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos. (Getty Images)

El cuadro final del Mundial 2026