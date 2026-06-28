Ibrahimovic sorprendió a todos y bailó el Fimbu que popularizó RD Congo en el Mundial

El ex atacante sueco es una de las estrellas que trabajan en la cobertura del Mundial, en su caso lo hace para Fox Sports.

El Mundial 2026 cuenta con 48 selecciones y muchas de ellas disputan este certamen por primera vez o mismo lo hacen después de muchas décadas de ausencia. RD Congo juega su primera Copa del Mundo con ese nombre, en el 74 ya lo había hecho con el nombre de Zaire. Su cultura es atrapante y muchos fanáticos del fútbol están conociendo un poco de ella por estos días.

Zlatan Ibrahimovic trabaja durante el Mundial para Fox Sports y lo hace junto a Thierry Henry y también Rebecca Lowe, una prestigiosa presentadora británica. En las últimas horas se hizo viral un baile protagonizado por el ex goleador sueco, al cual luego se sumó el francés: se trata del Fimbu.

En pleno estudio, luego de la victoria por 3 a 1 de RD Congo sobre Uzbekistán, que derivó en la clasificación del elenco africano a 16avos de final, Zlatan Ibrahimovic propuso bailar el Fimbu, que en idioma linagala significa “el látigo”. El sueco empezó a imitar esa danza y casi de inmediato se sumó Henry.

¿Qué es el Fimbu?

Fimbu es una danza a modo de celebración que se realiza en RD Congo, uno de los países más grandes es imponentes del continente africano. Es un símbolo cultural que en español significa “Látigo”, por tal motivo, el baile trata de imitar a este objeto. En pleno Mundial 2026, el Fimbu se hizo conocido tanto por haber sido practicado tanto por sus jugadores como por sus aficionados.

Yoane Wissa de RD Congo realiza el Fimbu para celebrar. (Foto: Getty).

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Locura en RD Congo tras la clasificación a 16avos de final

El pasado sábado, RD Congo derrotó por 3 a 1 a Uzbekistán por la tercera fecha del Grupo K y alcanzó los 4 puntos. Si bien el grupo lo ganó Colombia y segundo quedó Portugal, los africanos avanzaron a 16avos de final como uno de los mejores terceros. En dicha instancia se medirán ante Inglaterra en Atlanta el próximo miércoles 1 de julio. Con esta clasificación, las calles de Kinsasa se llenaron de gente que celebró la gesta.

RD Congo le ganó 3 a 1 a Uzbekistán en Atlanta. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE

La República Democrática del Congo venció 3 a 1 a Uzbekistán por el Grupo K y clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026 como uno de los mejores terceros.

venció 3 a 1 a Uzbekistán por el Grupo K y clasificó a los del Mundial 2026 como uno de los mejores terceros. Los ex futbolistas Zlatan Ibrahimovic y Thierry Henry se volvieron virales al recrear en televisión el Fimbu (“el látigo”), la tradicional danza de celebración congolesa.

y se volvieron virales al recrear en televisión el (“el látigo”), la tradicional danza de celebración congolesa. El seleccionado africano disputará la próxima instancia de la Copa del Mundo frente a Inglaterra el miércoles 1 de julio en Atlanta.