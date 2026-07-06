Zlatan Ibrahimovic fue crítico con Neymar tras anunciar su retiro de la Selección de Brasil: “Quedará la sensación de que pudo dar más”

El sueco habló luego de las declaraciones de Ney e hizo un repaso rápido sobre su carrera tanto a nivel clubes como selección.

Luego de la eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 tras la derrota ante Noruega por 2 a 1, Neymar habló con los medios en zona mixta y allí afirmó que se terminó su ciclo con su seleccionado tras 16 años, por lo que no volverá a ser convocado por Carlo Ancelotti.

Referido a esta decisión del futbolista de Santos, Zlatan Ibrahimovic, ex jugador sueco, habló en Fox Sports, donde trabaja como comentarista, y allí fue contundente al mencionar el legado que dejó Ney en su selección, con la que consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos.

“Significará que se le recordará como un gran futbolista. Ese que llegó a Europa, pero que antes de venir a Europa hacía sus cosas en Brasil. Y lo hizo bien cuando estuvo en Barcelona, lo hizo bien cuando estuvo en PSG”, inició sobre el recorrido que tuvo el brasileño en el viejo continente.

“Hizo bien, pero creo que dirán que también quedó esa sensación de que pudo dar más, porque la gente quería que ganara el Balón de Oro. No lo ganó, pero fue un talento increíble, un asombroso jugador”, siguió con su afirmación sobre lo que pudo ser el delantero.

Y para cerrar, no solo destacó las características que tiene Neymar como futbolista, sino que también afirmó que la Verdeamarela perderá a un jugador clave: “El conjunto de habilidades que tenía era simplemente loco. Es un momento triste para el fútbol brasileño”.

Los números de Neymar con la Selección de Brasil

A lo largo de su carrera, el delantero de 34 años jugó 130 partidos con el seleccionado brasileño. En los mismos convirtió 80 goles, por lo que es el máximo anotador de la historia, y aportó 59 asistencias. Además, recibió 33 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 10682 minutos en cancha. En cuanto al palmarés, ganó la Copa Confederaciones 2013 y el oro olímpico en Río 2016.

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