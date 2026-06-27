Se cierra la fase de grupos: así están los cruces de 16avos de final del Mundial 2026

se disputan los seis partidos finales de la fase de grupos. Una vez que culminen, quedará establecida la llave rumbo a la gran final de manera total.

El Mundial 2026 entrará, desde este próximo domingo, en su mejor momento. Es que esta jornada de sábado trae consigo la definición de los tres grupos restantes y, una vez que se cierren, se sabrá de manera total la conformación del cuadro de 16avos de final.

Los Grupos del A al I ya se definieron, y si bien aún quedan seleccionados de dichas zonas que no tienen sellada su suerte, ya que quedan mejores terceros por conocerse, solo resta que los Grupos J (Argentina vs. Jordania y Argelia vs. Austria), el K (Portugal vs. Colombia y Uzbekistán vs. RD Congo) y el L (Inglaterra vs. Panamá y Croacia vs. Ghana) se cierren este sábado.

Cabe destacar que a lo largo de la definición de los distintos grupos las posiciones de los terceros irá variando, debido a que los 8 mejores que terminen en esta posición se conocerán luego de que finalicen los partidos del Grupo J. De momento, así está el cuadro, tal como se grafica a continuación en Bolavip.

Argentina cierra la fase de grupos ante Jordania

Así están los crucesde 16avos de final del Mundial

Alemania vs. Paraguay

Francia vs. Suecia

Sudáfrica vs. Canadá

Países Bajos vs. Marruecos

Portugal vs. Ghana

España vs. Austria

vs. Austria Estados Unidos vs. Bosnia Herzegovina

Bélgica vs. Corea del Sur

Brasil vs. Japón

Costa de Marfil vs. Noruega

México vs. Ecuador

Inglaterra vs. Senegal

Argentina vs. Cabo Verde

Australia vs. Egipto

Suiza vs. Irán

vs. Irán Colombia vs. Croacia

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Referencias: en negrita, los cruces y clasificados confirmados.

El cuadro final del Mundial

La tabla de los mejores terceros en vivo