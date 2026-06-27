Se cierra la fase de grupos: así están los cruces de 16avos de final del Mundial 2026

El Mundial 2026 entrará, desde este próximo domingo, en su mejor momento. Es que esta jornada de sábado trae consigo la definición de los tres grupos restantes y, una vez que se cierren, se sabrá de manera total la conformación del cuadro de 16avos de final.
Los Grupos del A al I ya se definieron, y si bien aún quedan seleccionados de dichas zonas que no tienen sellada su suerte, ya que quedan mejores terceros por conocerse, solo resta que los Grupos J (Argentina vs. Jordania y Argelia vs. Austria), el K (Portugal vs. Colombia y Uzbekistán vs. RD Congo) y el L (Inglaterra vs. Panamá y Croacia vs. Ghana) se cierren este sábado.
Cabe destacar que a lo largo de la definición de los distintos grupos las posiciones de los terceros irá variando, debido a que los 8 mejores que terminen en esta posición se conocerán luego de que finalicen los partidos del Grupo J. De momento, así está el cuadro, tal como se grafica a continuación en Bolavip.
Argentina cierra la fase de grupos ante Jordania
Así están los crucesde 16avos de final del Mundial
- Alemania vs. Paraguay
- Francia vs. Suecia
- Sudáfrica vs. Canadá
- Países Bajos vs. Marruecos
- Portugal vs. Ghana
- España vs. Austria
- Estados Unidos vs. Bosnia Herzegovina
- Bélgica vs. Corea del Sur
- Brasil vs. Japón
- Costa de Marfil vs. Noruega
- México vs. Ecuador
- Inglaterra vs. Senegal
- Argentina vs. Cabo Verde
- Australia vs. Egipto
- Suiza vs. Irán
- Colombia vs. Croacia
Referencias: en negrita, los cruces y clasificados confirmados.