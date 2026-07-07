Incidentes y detenidos en los festejos del Obelisco por la clasificación de Argentina en el Mundial 2026

La celebración de los hinchas argentinos se vio empañada este martes por la noche.

La Selección Argentina venció a Egipto en un partido histórico y se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026. La forma de la victoria de los de Lionel Scaloni significó un enorme desahogo para los hinchas, que salieron a festejar a las calles de todos los rincones del país.

Símbolo de las celebraciones futboleras, el Obelisco no tardó en convertirse en un punto de reunión para los argentinos de la zona que querían unirse y festejar una nueva victoria de los campeones del mundo. Con el correr de las horas, todo comenzó a empañarse.

El alcohol desvirtuó los festejos, comenzaron las corridas, peleas y algunos hinchas denunciaron robos. La Policía de la Ciudad se acercó con más de 400 efectivos para intentar dispersar a los fanáticos, pero todo se descontroló con la presencia de los oficiales.

Como consecuencia, los efectivos cortaron los carriles de 9 de Julio y sus calles paralelas, además de la circulación por la Avenida Corrientes. Hay un saldo de 10 detenidos hasta el momento por disturbios, mientras la Policía, con 3 oficiales heridos, intenta controlar la situación.

El comienzo de los festejos en el Obelisco

Antes del caos, y a pocos minutos del triunfo agónico de la Selección Argentina, miles de hinchas se habían acercado al monumento de la Ciudad de Buenos Aires para desahogarse y seguir soñando con el título. Las imágenes y el clima cambiaron en cuestión de horas.

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‼️🇦🇷 LA VICTORIA DE ARGENTINA SE FESTEJA EN EL OBELISCO DE BUENOS AIRES. pic.twitter.com/LcoPVOnakw — Bolavip Argentina (@BolavipAr) July 7, 2026

Datos clave

10 detenidos dejaron los incidentes en el Obelisco tras la victoria de Argentina.

dejaron los incidentes en el Obelisco tras la victoria de Argentina. 300 efectivos de la Policía de la Ciudad intentaron dispersar los fuertes disturbios.

de la Policía de la Ciudad intentaron dispersar los fuertes disturbios. Avenidas 9 de Julio y Corrientes fueron cortadas para controlar la situación.