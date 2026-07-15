El récord imposible de Cafú que Messi podría igualar en la final del Mundial ante España

El astro lideró a la Selección Argentina ante Inglaterra y ahora podría sumar una nueva marca en el fútbol.

Con dos asistencias en la victoria ante Inglaterra, Lionel Messi lideró a la Selección Argentina en las semifinales del Mundial 2026. A los 39 años, el mejor futbolista de la historia continúa sumando razones a su lista de méritos para ser considerado como tal.

Con la clasificación de la Albiceleste a la final de la cita mundialista ante España, el próximo domingo, Messi quedó a un paso de igualar un récord que tiene 22 años de vigencia y que parecía imposible de repetirse.

Es que, hasta ahora, solamente Cafú disputó tres finales de la Copa del Mundo. El brasileño defendió su camiseta en las definiciones de 1994, 1998 y 2002. Tres veces consecutivas, con festejos en la primera y la última.

De no mediar inconvenientes, Messi igualará esta marca el próximo domingo ante España, ya que se suman las finales de 2014 y 2022, con una decepción y una alegría. El duelo ante la Roja desempatará este balance con Argentina ilusionada con sumar la cuarta estrella.

Messi tras la victoria ante Inglaterra. (Foto: Getty)

Mbappé se quedó a un paso del récord

El delantero francés también perseguía esta marca de Cafú en 2026. El de Real Madrid conquistó el Mundial 2018 y fue subcampeón en Qatar 2022. En semifinales, los galos cayeron ante España y se perdieron la oportunidad de jugar por tercera vez al hilo la final.

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El otro futbolista que estuvo cerca de conseguirlo fue Pelé, que ganó tres títulos mundiales, más que nadie, pero se perdió una de las definiciones. Con el astro, Brasil celebró en 1958, 1962 y 1970, aunque el ídolo de Santos se lesionó en el arranque de la cita de Chile 1962.

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